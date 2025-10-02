المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

برشلونة يحدد ملعب مواجهة أولمبياكوس بدوري الأبطال

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:09 م 02/10/2025
برشلونة

برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن إقامة مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني في 21 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب لويس كومبانيس.

وأوضح النادي في بيانه أنه ما زال يعمل على إنهاء الإجراءات والحصول على التصاريح اللازمة من أجل افتتاح ملعب كامب نو في التواريخ المناسبة، دون تحديد موعد رسمي حتى الآن.

ويرغب نادي برشلونة في العودة للعب على ملعب "كامب نو" في أسرع وقت، بعدما لعب الموسم الماضي على ملعب "مونتجويك">

ويواجه هذا الموسم أزمة في اختيار ملعبه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث يخوض مبارياته حالياً على ملعب "يوهان كرويف".

 

دوري أبطال أوروبا برشلونة الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

