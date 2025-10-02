أعلن نادي برشلونة عن إقامة مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني في 21 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب لويس كومبانيس.

وأوضح النادي في بيانه أنه ما زال يعمل على إنهاء الإجراءات والحصول على التصاريح اللازمة من أجل افتتاح ملعب كامب نو في التواريخ المناسبة، دون تحديد موعد رسمي حتى الآن.

ويرغب نادي برشلونة في العودة للعب على ملعب "كامب نو" في أسرع وقت، بعدما لعب الموسم الماضي على ملعب "مونتجويك">

ويواجه هذا الموسم أزمة في اختيار ملعبه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث يخوض مبارياته حالياً على ملعب "يوهان كرويف".