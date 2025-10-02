المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة والعودة إلى كامب نو.. تأجيل جديد يربك خطط البارسا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:02 م 02/10/2025
ملعب كامب نو

كامب نو

أكد نادي برشلونة الإسباني إقامة مباراته ضد أولمبياكوس اليوناني على ملعب "مونتجويك"، الذي يستضيف مبارياته مؤقتا، ما يعني تأجيلا جديدا لموعد عودته إلى "كامب نو".

ولعب البارسا الموسم الماضي على ملعب "مونتجويك" بشكل مؤقت لحين اكتمال أعمال التجديد في ملعبه العريق "كامب نو"، وأعلن النادي سابقا عدة مواعيد محتملة للعودة لكنه لم يتمكن من الالتزام بها بسبب استمرار العمل.

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن برشلونة بات قريبا من الحصول على التراخيص المطلوبة من بلدية المدينة الكتالونية لافتتاح ملعب "كامب نو"، كما أشار الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى أن الملعب العريق سيستضيف مباراة البارسا ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

لكن برشلونة قال في بيان رسمي اليوم الخميس: "يعلن نادي برشلونة أن مباراته الثالثة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، التي تقام يوم الثلاثاء 21 أكتوبر ضد أولمبياكوس، ستُقام على ملعب مونتجويك".

وأضاف: "يواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو في المواعيد القادمة".

وأوضح: "وفي هذا الإطار، يعمل نادي برشلونة لكرة القدم على التعديلات الجديدة التي أطلع عليها مجلس مدينة برشلونة النادي الأسبوع الماضي".

وأتم: "يتقدم نادي برشلونة بالشكر لأعضائه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم في هذه العملية المعقدة والمثيرة، كالعودة إلى ملعب كامب نو الجديد".

وكان أحد المسؤولين في بلدية برشلونة قد أشار مؤخرا إلى أن النادي قد يتمكن من احتضان الديربي ضد جيرونا في الدوري الإسباني، يوم 18 أكتوبر، على ملعب كامب نو.

برشلونة دوري أبطال أوروبا كامب نو

أحدث الموضوعات

