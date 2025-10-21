المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

عودة توريس وغياب كريستنسن.. قائمة برشلونة لمباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:44 م 21/10/2025
فيران توريس

فيران توريس

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن قائمة الفريق لمواجهة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع ضيفه أولمبياكوس، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وشهدت قائمة البارسا عودة المهاجم الإسباني فيران توريس بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الماضية أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

في المقابل يغيب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب المرض، إذ يعاني من خلل في الجهاز الهضمي.

بينما يستمر غياب البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاستمرار الإصابة.

جدير بالذكر أن برشلونة جمع 3 نقاط من أول جولتين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وخسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

قائمة برشلونة لمباراة أولمبياكوس

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، دييجو كوتشن، إيدر ألير

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا، جوفري تورنتس، تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، درو فيرنانديز.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني بردجي، أليخاندرو فرنانديز، خوان هيرنانديز.

جدول مباريات اليوم 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني فيران توريس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

