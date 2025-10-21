أعلن نادي برشلونة الإسباني عن قائمة الفريق لمواجهة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع ضيفه أولمبياكوس، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وشهدت قائمة البارسا عودة المهاجم الإسباني فيران توريس بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الماضية أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

في المقابل يغيب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب المرض، إذ يعاني من خلل في الجهاز الهضمي.

بينما يستمر غياب البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاستمرار الإصابة.

جدير بالذكر أن برشلونة جمع 3 نقاط من أول جولتين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وخسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

قائمة برشلونة لمباراة أولمبياكوس

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، دييجو كوتشن، إيدر ألير

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا، جوفري تورنتس، تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، درو فيرنانديز.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني بردجي، أليخاندرو فرنانديز، خوان هيرنانديز.

جدول مباريات اليوم