جرافينبيرش يغيب عن ليفربول أمام فرانكفورت

أكدت تقارير إعلامية غياب رايان جرافينبيرش، لاعب وسط ليفربول، عن المباراة المرتقبة ضد آينتراخت فرانكفورت، في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يحل ضيفا على فرانكفورت، غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن جرافينبيرش غاب عن التدريبات قبل المباراة، بعدما تلقى ضربة في الكاحل خلال الهزيمة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وبعد مباراة يونايتد، كان من غير المؤكد مشاركة جرافينبيرش في الرحلة إلى فرانكفورت، وتأكد غيابه خلال حصة ليفربول التدريبية اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عاما شارك في 9 مباريات مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.