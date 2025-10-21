المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جرافينبيرش يغيب عن ليفربول أمام فرانكفورت

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:50 م 21/10/2025
ريان جرافينبيرش

رايان جرافينبيرش

أكدت تقارير إعلامية غياب رايان جرافينبيرش، لاعب وسط ليفربول، عن المباراة المرتقبة ضد آينتراخت فرانكفورت، في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يحل ضيفا على فرانكفورت، غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن جرافينبيرش غاب عن التدريبات قبل المباراة، بعدما تلقى ضربة في الكاحل خلال الهزيمة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وبعد مباراة يونايتد، كان من غير المؤكد مشاركة جرافينبيرش في الرحلة إلى فرانكفورت، وتأكد غيابه خلال حصة ليفربول التدريبية اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عاما شارك في 9 مباريات مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ليفربول دوري أبطال أوروبا رايان جرافينبيرش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

