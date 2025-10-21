دوّن النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد لامين يامال في التشكيل الأساسي لنادي برشلونة لمواجهة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا،

ويستضيف نادي برشلونة لنظيره أولمبياكوس، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

لامين يامال يكتب رقماً قياسياً في دوري أبطال أوروبا

بعد تواجد لامين يامال في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام أولمبياكوس، أصبح اللاعب الإسباني الشاب أصغر اللاعبين الذين وصلوا إلى 25 مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتجاوز لامين يامال الرقم السابق المسجل باسم الفرنسي زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان الذي وصل إليه في عمر 19 عامًا و32 يومًا.

وجاءت قائمة أصغر 5 لاعبين وصولاً إلى 25 مباراة في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1- لامين يامال (18 عاماً و100 يوماً)

2- وارن زائير إيمري (19 عاماً و32 يوماً)

3- سيسك فابريجاس (19 عاماً و292 يوماً)

4- أندرسون أوليفيرا (19 عاماً و326 يوماً)

5- بويان كريكيتش (20 عاماً و32 يوماً)

وخاض لامين حتى الآن 24 مباراة في دوري الأبطال، حيث قدّم مستويات قوية مع فريقه، محققًا 14 انتصارًا و3 تعادلات مقابل 7 هزائم، ما يعكس حضوره المستمر في المسابقة رغم صغر سنه.

كما ساهم النجم الشاب في الجانب الهجومي بشكل واضح، إذ سجّل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال مشاركاته الأوروبية، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.