بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يحرج فياريال في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:51 م 21/10/2025
مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

حسم نادي مانشستر سيتي تفوقه أمام نظيره فياريال، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأقيم اللقاء بملعب لا سيراميكا.

وتفوق فريق مانشستر سيتي على نظيره فياريال بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش، مع مانشستر سيتي في الدقيقة 86 بدلًا من سافينيو.

تشكيل فياريال ومانشستر سيتي

بدأ فياريال المباراة بالتشكيل التالي: لويز جونيور، أنطونيو بيدرازا، ريناتو فيجا، خوان فويث، مورينيو، جاي، بارتي، كوميسانيا، بوكانان، نيكولاس بيبي، جورج ميكاوتادزي

ودخل مانشستر سيتي المباراة، بالتشكيل التالي: جيانلويجي دوناروما، ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو ويليامز، ريكو لويس، بيرناردو سيلفا، سافينيو، جيرمي دوكو، إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي يعبر فياريال

سيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة أمام فياريال منذ وقت مبكر، وترجم النرويجي إيرلينج هالاند سيطرة السماوي، حينما نجح في هز الشباك.

وتمكن هالاند من منح فريقه الأفضلية في المباراة بالدقيقة 17، ليضع فياريال في موقف صعب مبكرًا.

وجاء هدف هالاند، بعدما أرسل ريكو لويس عرضية أرضية من الرواق الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى هالاند الذي أطلق تسديدة لا تصد.

واصل مانشستر سيتي سيطرته على المباراة، وظهر ذلك في الخطورة التي ظهرت على مرمى فياريال خلال الدقائق التي أعقبت هدف هالاند.

ونجح بيرناردو سيلفا في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي، وذلك في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليزيد من جراح فياريال.

وأحرز مانشستر سيتي هدفه الثاني، بعدما أرسل سافينيو عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء، حولها برناردو سيلفا برأسية قوية إلى داخل الشباك.

سيطرة مانشستر سيتي ظلت قائمة خلال الشوط الثاني من المباراة، وسط تراجع ملحوظ لفريق فياريال الذي فشل في خلق فرص حقيقية أمام الضيوف.

وحاول الفريقان التسجيل في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أن صافرة الحكم كانت أسرع من أن تهتز الشباك من جديد، ليفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد أمام فياريال، على ملعب الأخير.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا فياريال مانشستر سيتي عمر مرموش

