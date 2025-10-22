المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا.. التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:22 ص 22/10/2025
ريال مدريد يوفنتوس

ريال مدريد ويوفنتوس

تشهد منافسات دوري أبطال أوروبا مباراة قمة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ريال مدريد يستضيف يوفنتوس، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويقتسم الريال صدارة الترتيب مع عدة أندية أخرى بعدما جمع 6 نقاط بفوزه في أول جولتين، بينما يحتل اليوفي المركز الـ24 بين 36 فريقا، برصيد نقطتين.

وفيما يلي نستعرض التشكيل الأساسي المتوقع لكلا من ريال مدريد ويوفنتوس في المباراة المرتقبة بينهما، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة يوفنتوس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي - دين هويسن - إيدير ميليتاو - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أردا جولر - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: دانييلي روجاني - لويد كيلي - فيديريكو جاتي.

خط الوسط: أندريا كامبياسو - تيون كوبمينيرز - مانويل لوكاتيلي - بيير كالولو - فرانسيسكو كونسيساو.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد - كينان يلدز.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا يوفنتوس

