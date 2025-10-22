افتتح اللاعب الفرنسي هوجو إيكيتيكي أهدافه مع نادي ليفربول في منافسات دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، لكنه رفض الاحتفال.

ويحل ليفربول ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت هذا المساء في مباراة جارية بينهما على ملعب دويتشه بنك بارك، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إيكيتيكي يفتتح أهدافه في دوري أبطال أوروبا

كان ليفربول متأخرًا (1-0) أمام فرانكفورت، عندما نجح إيكيتيكي في هز شباك فريقه السابق عند حدود الدقيقة 35.

وسجل إيكيتيكي هدفه بعد أن تلقى تمريرة من آندي روبرتسون، ثم انطلق، قبل منتصف الملعب، منفردًا بمرمى آينتراخت فرانكفورت، حيث واصل الركض حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية في الشباك.

ورفض إيكيتيكي أن يحتفل بهدفه الأول مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، لأنه جاء في مرمى فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الذي لعب له بين يناير 2024 ويوليو 2025.

يشار إلى أن إيكيتيكي لم يسبق له أن سجل في دوري أبطال أوروبا، حتى مع باريس سان جيرمان الذي خاض معه 4 مباريات في المسابقة القارية.

جدير بالذكر أن ليفربول أنهى الشوط الأول متقدمًا (3-1) على آينتراخت فرانكفورت.