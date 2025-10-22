المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

رفض الاحتفال.. إيكيتيكي يفتتح أهدافه مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:11 م 22/10/2025
إيكيتيكي

إيكيتيكي يرفض الاحتفال بهدفه في فرانكفورت

افتتح اللاعب الفرنسي هوجو إيكيتيكي أهدافه مع نادي ليفربول في منافسات دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، لكنه رفض الاحتفال.

ويحل ليفربول ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت هذا المساء في مباراة جارية بينهما على ملعب دويتشه بنك بارك، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إيكيتيكي يفتتح أهدافه في دوري أبطال أوروبا

كان ليفربول متأخرًا (1-0) أمام فرانكفورت، عندما نجح إيكيتيكي في هز شباك فريقه السابق عند حدود الدقيقة 35.

وسجل إيكيتيكي هدفه بعد أن تلقى تمريرة من آندي روبرتسون، ثم انطلق، قبل منتصف الملعب، منفردًا بمرمى آينتراخت فرانكفورت، حيث واصل الركض حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية في الشباك.

ورفض إيكيتيكي أن يحتفل بهدفه الأول مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، لأنه جاء في مرمى فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الذي لعب له بين يناير 2024 ويوليو 2025.

يشار إلى أن إيكيتيكي لم يسبق له أن سجل في دوري أبطال أوروبا، حتى مع باريس سان جيرمان الذي خاض معه 4 مباريات في المسابقة القارية.

جدير بالذكر أن ليفربول أنهى الشوط الأول متقدمًا (3-1) على آينتراخت فرانكفورت.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول دوري أبطال أوروبا آينتراخت فرانكفورت هوجو إيكيتيكي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
ليفربول

ليفربول

77

فرصة هدف لليفربول بعد تسديدة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

79

تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
