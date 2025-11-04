تشهد منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مباراة قمة قوية تجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول بملعب "أنفيلد"، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، جاء محمد صلاح، نجم ليفربول، بالتشكيل الأساسي المتوقع أن يبدأ به فريقه مباراة القمة المرتقبة ضد ريال مدريد.

وفيما يلي نستعرض التشكيل الأساسي المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهميا كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي - كودي جاكبو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إيدير ميليتاو - دين هويسن - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

