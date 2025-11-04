المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

5 فرق تقتسم الصدارة.. ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الرابعة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:41 م 04/11/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

تستعد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لخوض جولة جديدة من البطولة القارية الأقوى في القارة العجوز هذا الأسبوع.

وأقيمت حتى الآن أول 3 جولات من منافسات مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، بينما تقام مباريات الجولة الرابعة على مدار يومي الثلاثاء 4 والأربعاء 5 نوفمبر 2025.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وحققت 6 أندية العلامة الكاملة (6 نقاط) بالفوز في أول جولتين من الموسم الحالي، لتقتسم صدارة ترتيب مرحلة الدوري قبل انطلاق الجولة الرابعة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا 2025-2026 قبل بداية الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان الفرنسي - 9 نقاط

بايرن ميونخ الألماني - 9 نقاط

إنتر ميلان الإيطالي - 9 نقاط

أرسنال الإنجليزي - 9 نقاط

ريال مدريد الإسباني - 9 نقاط

بوروسيا دورتموند الألماني - 7 نقاط

مانشستر سيتي الإنجليزي - 7 نقاط

نيوكاسل الإنجليزي - 6 نقاط

برشلونة الإسباني - 6 نقاط

ليفربول الإنجليزي - 6 نقاط

طالع الترتيب كاملا من هنا

دوري أبطال أوروبا ترتيب دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أوروبا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

