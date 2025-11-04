تستعد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لخوض جولة جديدة من البطولة القارية الأقوى في القارة العجوز هذا الأسبوع.

وأقيمت حتى الآن أول 3 جولات من منافسات مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، بينما تقام مباريات الجولة الرابعة على مدار يومي الثلاثاء 4 والأربعاء 5 نوفمبر 2025.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وحققت 6 أندية العلامة الكاملة (6 نقاط) بالفوز في أول جولتين من الموسم الحالي، لتقتسم صدارة ترتيب مرحلة الدوري قبل انطلاق الجولة الرابعة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا 2025-2026 قبل بداية الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان الفرنسي - 9 نقاط

بايرن ميونخ الألماني - 9 نقاط

إنتر ميلان الإيطالي - 9 نقاط

أرسنال الإنجليزي - 9 نقاط

ريال مدريد الإسباني - 9 نقاط

بوروسيا دورتموند الألماني - 7 نقاط

مانشستر سيتي الإنجليزي - 7 نقاط

نيوكاسل الإنجليزي - 6 نقاط

برشلونة الإسباني - 6 نقاط

ليفربول الإنجليزي - 6 نقاط

