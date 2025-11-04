أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، والذي شهد تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح.

ويلعب ريال مدريد مع ليفربول مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

وشهد تشكيل ليفربول إجراء سلوت تعديل وحيد بنزول فيرتز بدلا من كودي جاكبو، وذلك مقارنة بمواجهة أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهميا كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، فلوريان فيرتز.

مشوار الفريقين

ريال مدريد يطمح لتحقيق الفوز في هذه المباراة لأنها ستمنحه الدفعة القوية لمواصلة مشوار تألقه في البطولة الأوروبية، بالأخص بعدما بدأ بالفوز ضد مارسيليا بنتيجة 2-1، ثم الفوز بخماسية ضد كايرات في الجولة الثانية، قبل أن يهزم يوفنتوس في الجولة الماضية بنتيجة 1-0.

أما رفاق نجمنا الدولي المصري محمد صلاح، فبدأ مرحلة الدوري بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، ثم الخسارة من جالاتا سراي بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، وأخيرا الفوز على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1.

ويدخل فريق الريدز هذه المباراة محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري لبطولة دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، أما ريال مدريد فيحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة.