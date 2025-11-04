المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 2
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 2
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

0 3
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 0
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

1 1
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

واصل التعثر.. نابولي يتعادل سلبياً مع آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:00 م 04/11/2025
نابولي وفرانكفورت

نابولي وفرانكفورت

خيم التعادل السلبي على مباراة نابولي الإيطالي مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي سنحت لهما على مدار شوطي اللقاء، ليخرجا بتعادل سلبي منح لكل منهما نقطة واحدة.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز التاسع عشر.

وسجل فرانكفورت تعادله الأول مقابل انتصار وحيد وهزيمتين وهي نفس محصلة نابولي.

وواصل نادي نابولي تعثره في دوري أبطال أوروبا للجولة الثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام أيندهوفن بنتيجة (6-2).

آ. فرانكفورت
آ. فرانكفورت
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا نابولي آينتراخت فرانكفورت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 2
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

38

عرضية لباريس عن طريق نونو مينديز خارج منطقة الجزاء وابعاد من دفاع بايرن

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

40

فينيسيوس أرسل عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الريدز تصدى لها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg