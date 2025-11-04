خيم التعادل السلبي على مباراة نابولي الإيطالي مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي سنحت لهما على مدار شوطي اللقاء، ليخرجا بتعادل سلبي منح لكل منهما نقطة واحدة.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز التاسع عشر.

وسجل فرانكفورت تعادله الأول مقابل انتصار وحيد وهزيمتين وهي نفس محصلة نابولي.

وواصل نادي نابولي تعثره في دوري أبطال أوروبا للجولة الثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام أيندهوفن بنتيجة (6-2).