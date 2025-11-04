تحدث المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام ريال مدريد، بشأن استقبال جماهير ملعب أنفيلد لترينت ألكسندر أرنولد.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليفربول هذا المساء ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات سلوت عن أرنولد

وقال سلوت في تصريحات لشبكة قنوات TNT التليفزيونية قبل دقائق من لقاء ريال مدريد: "ليس لدي أي فكرة عن الطريقة التي ستستقبل بها جماهير ليفربول ألكسندر أرنولد".

ويظهر ألكسندر أرنولد على مقاعد بدلاء ريال مدريد ضد ليفربول.

وأضاف: "لا أعرف إذا كان هناك استقبال لترينت أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل مباراة ليفربول وريال مدريد.. هذا ليس أول شيء يخطر ببالي".

وتابع: "أفكر في اللاعبين الذين يلعبون معي ثم اللاعبين الذين يلعبون لريال مدريد".

ثم واصل تصريحاته: "أرنولد يمكنه التأثير بالتأكيد إذا شارك مع ريال مدريد، أنا أعلم ذلك، ليس أكثر من أي شخص آخر لكنني بالتأكيد أعرف ذلك لأنه فعل هذا الأمر معي في الموسم الماضي أكثر من مرة".

قبل أن يختتم: "ألكسندر أرنولد يبقى لاعبًا مذهلًا، وشخصًا رائعًا بكل تأكيد".

وبدأ ألكسندر أرنولد مسيرته في أكاديمية ليفربول عام 2004 ثم واصل الدفاع عن الشعار ذاته حتى لعب مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2016 قبل انتقاله مجانًا لريال مدريد في الصيف الماضي.