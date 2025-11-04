المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 2
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 2
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

0 3
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 0
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

1 1
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

سلوت: أرنولد شخص رائع.. ولا أعرف كيف ستستقبله جماهير ليفربول

أحمد عمارة

أحمد عمارة

10:05 م 04/11/2025
ترينت ألكسندر أرنولد

ترينت ألكسندر أرنولد بقميص ليفربول

تحدث المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام ريال مدريد، بشأن استقبال جماهير ملعب أنفيلد لترينت ألكسندر أرنولد.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليفربول هذا المساء ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات سلوت عن أرنولد

وقال سلوت في تصريحات لشبكة قنوات TNT التليفزيونية قبل دقائق من لقاء ريال مدريد: "ليس لدي أي فكرة عن الطريقة التي ستستقبل بها جماهير ليفربول ألكسندر أرنولد".

ويظهر ألكسندر أرنولد على مقاعد بدلاء ريال مدريد ضد ليفربول.

وأضاف: "لا أعرف إذا كان هناك استقبال لترينت أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل مباراة ليفربول وريال مدريد.. هذا ليس أول شيء يخطر ببالي".

وتابع: "أفكر في اللاعبين الذين يلعبون معي ثم اللاعبين الذين يلعبون لريال مدريد".

ثم واصل تصريحاته: "أرنولد يمكنه التأثير بالتأكيد إذا شارك مع ريال مدريد، أنا أعلم ذلك، ليس أكثر من أي شخص آخر لكنني بالتأكيد أعرف ذلك لأنه فعل هذا الأمر معي في الموسم الماضي أكثر من مرة".

قبل أن يختتم: "ألكسندر أرنولد يبقى لاعبًا مذهلًا، وشخصًا رائعًا بكل تأكيد".

وبدأ ألكسندر أرنولد مسيرته في أكاديمية ليفربول عام 2004 ثم واصل الدفاع عن الشعار ذاته حتى لعب مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2016 قبل انتقاله مجانًا لريال مدريد في الصيف الماضي.

ليفربول
ليفربول
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 2
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

39

انقاذ من مانويل نوير حارس بايرن بعد كرة عرضية من أشرف حكيمي على حدود منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

43

سوبوسلاي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن كورتوا يواصل عملقته ويتصدى لها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
