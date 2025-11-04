واصل نادي آرسنال الإنجليزي، تحت قيادة ميكيل أرتيتا، هيمنته إذ نجح الفريق في الوصول إلى المباراة الثامنة على التوالي دون أن تستقبل شباكه أهدافًا.

وتخطى آرسنال نظيره سلافيا براج بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مواجهات دوري أبطال أوروبا، واستضاف اللقاء ملعب إدين أرينا.

آرسنال يواصل هيمنته

تمكن فريق آرسنال من تحقيق الفوز خلال آخر 8 مباريات له، في جميع المسابقات المحلية والقارية دون أن تهتز شباكه، ليحقق "الجانرز" رقمًا قياسيًا مذهلًا لم يتحقق منذ عقود بالنسبة لناد إنجليزي.

وتساوى آرسنال مع الرقم القياسي الذي حققه بريستون في عام 1889 وليفربول في عام 1920، لينضم إلى السجل التاريخي للثنائي.

ولم يستقبل آرسنال أهدافًا في المباريات الثمانية الأخيرة، والتي جاءت كالتالي:

أمام أوليمبياكوس (دوري أبطال أوروبا).

أمام ويست هام (الدوري الإنجليزي).

أمام فولهام (الدوري الإنجليزي).

أمام أتلتيكو مدريد (دوري أبطال أوروبا).

أمام كريستال بالاس (الدوري الإنجليزي).

أمام برايتون (كأس كاراباو).

أمام بيرنلي (الدوري الإنجليزي).

أمام سلاڤيا براج (دوري أبطال أوروبا).