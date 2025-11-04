سجل اللاعب الأرجنتيني ماك أليستر هدفًا لفريقه ليفربول في مرمى نادي ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي ليفربول وريال مدريد في مباراة جارية بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ماك أليستر يتذكر طريق الشباك في دوري أبطال أوروبا

استطاع ماك أليستر أن يسجل هدفًا في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من ضربة رأسية في الدقيقة 61، ليتقدم ليفربول (1-0) على ريال مدريد.

وحول ماك أليستر عرضية سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة، برأسه، نحو شباك ريال مدريد.

وأحرز ماك أليستر هدفه الـ3 مع ليفربول في منافسات دوري أبطال أوروبا خلال 12 مباراة.

ويعود آخر هدف لماك أليستر في دوري أبطال أوروبا إلى قرابة عام كامل، عندما هز شباك ريال مدريد أيضًا في أنفيلد في 27 نوفمبر 2024.

وأصبح ريال مدريد أكثر فريق استقبل أهدافًا في دوري أبطال أوروبا من ماك أليستر برصيد هدفين فقط، علمًا بأنه أحرز هدفًا وحيدًا في بولونيا.