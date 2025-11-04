المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

ضحيته المفضلة في أوروبا.. ماك أليستر يتذكر طريق الشباك أمام ريال مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:35 م 04/11/2025
ماك أليستر

ماك أليستر يحتفل بهدفه في ريال مدريد

سجل اللاعب الأرجنتيني ماك أليستر هدفًا لفريقه ليفربول في مرمى نادي ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي ليفربول وريال مدريد في مباراة جارية بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ماك أليستر يتذكر طريق الشباك في دوري أبطال أوروبا

استطاع ماك أليستر أن يسجل هدفًا في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من ضربة رأسية في الدقيقة 61، ليتقدم ليفربول (1-0) على ريال مدريد.

وحول ماك أليستر عرضية سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة، برأسه، نحو شباك ريال مدريد.

وأحرز ماك أليستر هدفه الـ3 مع ليفربول في منافسات دوري أبطال أوروبا خلال 12 مباراة.

ويعود آخر هدف لماك أليستر في دوري أبطال أوروبا إلى قرابة عام كامل، عندما هز شباك ريال مدريد أيضًا في أنفيلد في 27 نوفمبر 2024.

وأصبح ريال مدريد أكثر فريق استقبل أهدافًا في دوري أبطال أوروبا من ماك أليستر برصيد هدفين فقط، علمًا بأنه أحرز هدفًا وحيدًا في بولونيا.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول ماك أليستر

