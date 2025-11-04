المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

البطاقة الحمراء تعكر صفو ليلة جونسون أمام كوبنهاجن

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:43 م 04/11/2025
برينان جونسون

برينان جونسون

عاش برينان جونسون، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، مع فريقه أمام كوبنهاجن الدنماركي، 57 دقيقة جمعت ما بين السعادة والحزن، وذلك في المباراة التي تجري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق توتنهام نظيره كوبنهاجن، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مباريات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب توتنهام.

فاصل من اللحظات السعيدة والحزينة

نجح برينان جونسون، لاعب توتنهام، في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام كوبنهاجن، وذلك في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ليمنح النادي اللندني الأفضلية مبكرًا.

وجاء هدف توتنهام بعد أن أرسل تشافي سيمونز، تمريرة بينية وصلت إلى برينان جونسون على الجهة اليمنى لينجح في تجاوز دومينيك كوتارسكي، حارس مرمى كوبنهاجن، قبل أن يضع الكرة في الشباك.

طرد يفسد ليلة جونسون

تلقى جونسون البطاقة الحمراء في الدقيقة 55 من زمن المباراة، بعد أن تدخل بشكل قوي على لاعب كوبنهاجن، ليستقر حكم اللقاء على طرد نجم توتنهام.

بذلك الطرد أصبح برينان جونسون، أول لاعب بريطاني يُسجل ويُطرد في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

 

توتنهام هوتسبر
توتنهام هوتسبر
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا توتنهام كوبنهاجن برينان جونسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg