البطاقة الحمراء تعكر صفو ليلة جونسون أمام كوبنهاجن

عاش برينان جونسون، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، مع فريقه أمام كوبنهاجن الدنماركي، 57 دقيقة جمعت ما بين السعادة والحزن، وذلك في المباراة التي تجري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق توتنهام نظيره كوبنهاجن، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مباريات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب توتنهام.

فاصل من اللحظات السعيدة والحزينة

نجح برينان جونسون، لاعب توتنهام، في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام كوبنهاجن، وذلك في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ليمنح النادي اللندني الأفضلية مبكرًا.

وجاء هدف توتنهام بعد أن أرسل تشافي سيمونز، تمريرة بينية وصلت إلى برينان جونسون على الجهة اليمنى لينجح في تجاوز دومينيك كوتارسكي، حارس مرمى كوبنهاجن، قبل أن يضع الكرة في الشباك.

طرد يفسد ليلة جونسون

تلقى جونسون البطاقة الحمراء في الدقيقة 55 من زمن المباراة، بعد أن تدخل بشكل قوي على لاعب كوبنهاجن، ليستقر حكم اللقاء على طرد نجم توتنهام.

بذلك الطرد أصبح برينان جونسون، أول لاعب بريطاني يُسجل ويُطرد في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.