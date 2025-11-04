المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

ألونسو: افتقرنا للخطورة الهجومية أمام ليفربول.. ويمكننا تعويض هذه النقاط

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:11 ص 05/11/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه افتقر للخطورة الهجومية في مباراة ليفربول، مشيراً إلى إمكانية تعويض النقاط التي خسرها الفريق.

وتعرض ريال مدريد للخسارة بهدف دون رد أمام ليفربول، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

تصريحات ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد تنافسنا بشكل جيد وكانت المباراة صعبة وإيقاعها سريع، وما افتقرنا إليه هو بعض الخطورة الهجومية، كان علينا أن نكون في كامل تركيزنا لتجنب استقبال الأهداف، في النهاية منحهم هذا الهدف الأفضلية، وكان الأمر صعبًا علينا بعض الشيء، لقد حاولنا ويمكننا تعويض هذه النقاط".

وأضاف: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما يجب أن نتعلمه، ما حدث اليوم وارد حدوثه في كرة القدم، افتقرنا إلى القدرة على خلق المزيد من الفرص".

وأتم المدرب الإسباني: "الكرات الثابتة هي الشيء الذي استقبلنا بسببه أكبر عدد من الأهداف، أعتقد أنه كان من الممكن تجنب ذلك اليوم، لقد ضغطوا علينا كثيرًا، لديهم مهاجمون ماهرون في تنفيذ الكرات الثابتة وإنهائها، لقد خلقوا العديد من الفرص لأننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء".

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا تشابي ألونسو

