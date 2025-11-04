أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه افتقر للخطورة الهجومية في مباراة ليفربول، مشيراً إلى إمكانية تعويض النقاط التي خسرها الفريق.

وتعرض ريال مدريد للخسارة بهدف دون رد أمام ليفربول، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

تصريحات ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد تنافسنا بشكل جيد وكانت المباراة صعبة وإيقاعها سريع، وما افتقرنا إليه هو بعض الخطورة الهجومية، كان علينا أن نكون في كامل تركيزنا لتجنب استقبال الأهداف، في النهاية منحهم هذا الهدف الأفضلية، وكان الأمر صعبًا علينا بعض الشيء، لقد حاولنا ويمكننا تعويض هذه النقاط".

وأضاف: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما يجب أن نتعلمه، ما حدث اليوم وارد حدوثه في كرة القدم، افتقرنا إلى القدرة على خلق المزيد من الفرص".

وأتم المدرب الإسباني: "الكرات الثابتة هي الشيء الذي استقبلنا بسببه أكبر عدد من الأهداف، أعتقد أنه كان من الممكن تجنب ذلك اليوم، لقد ضغطوا علينا كثيرًا، لديهم مهاجمون ماهرون في تنفيذ الكرات الثابتة وإنهائها، لقد خلقوا العديد من الفرص لأننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء".