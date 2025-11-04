المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سلوت: كان يجب إغلاق المساحات أمام مبابي وفينيسيوس.. وأظهرنا مدى أهمية الكرات الثابتة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:45 ص 05/11/2025
سلوت

سلوت

أكد آرني سلوت مدرب ليفربول، أن إغلاق المساحات أمام مبابي وفينيسيوس لاعبا ريال مدريد سبب انتصار فريقه في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول انتصارا ثمينا على ريال مدريد (1-0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

تصريحات سلوت

وقال سلوت في تصريحات عقب المؤتمر الصحفي للمباراة: "قلت للاعبين إن الشيء الوحيد الذي لا أريده هو التمركز في وسط الملعب، لأن فينيسيوس ومبابي يمتلكان انطلاقات عميقة وتوقيتًا مذهلًا وسرعة هائلة، لذلك إما أن نضغط عاليًا جدًا أو نتراجع في كتلة دفاعية منخفضة، لا نمنحهم المساحات أبدًا، وإن حدث ذلك في لحظات قليلة فعليكم إغلاقها فورًا".

وأضاف: "كان كونور برادلي مميزًا للغاية، مواجهة فينيسيوس مرارًا في مواقف واحد ضد واحد ليست مهمة يستطيع أي لاعب القيام بها، لقد قدّم أداءً استثنائيًا اليوم".

واختتم المدرب الهولندي تصريحاته: "اليوم مجددًا ظهر مدى أهمية الكرات الثابتة، لقد سجلنا أربع مرات منها في دوري الأبطال، ولو كنا سجلنا العدد نفسه في الدوري لامتلكنا نقاطًا أكثر مما لدينا الآن، لكننا لم نسجل أي هدف هناك واستقبلنا خمسة، وعندما تكون هذه هي المعادلة، فلن تحصد الكثير من النقاط".

ليفربول
ليفربول
أخبار
ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا سلوت

