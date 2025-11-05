المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع.. مرموش بين البدلاء أمام دورتموند

محمد همام

كتب - محمد همام

10:31 ص 05/11/2025
مرموش جوارديولا

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بوروسيا دورتموند، في إطار الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويمتلك الفريق الإنجليزي سبع نقاط، بعد فوزه في مباراتين وتعادله في مباراة واحدة كانت أمام فريق موناكو بنتيجة (2-2).

لمعرفة نتائج مباريات فريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. اضغط هنا

لمعرفة ترتيب فريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. اضغط هنا

وسلّطت صحيفة "ستاندرد" (Standard) الإنجليزية الضوء على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع قبل لقاء بوروسيا دورتموند.

ومن المنتظر أن يتواجد الدولي المصري عمر مرموش بين البدلاء، في حين سيقود النجم النرويجي إيرلينج هالاند الخط الأمامي في مباراة الليلة.

وسيبدأ مانشستر سيتي اللقاء بتشكيلٍ مكوَّن من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ريان آيت نوري – روبن دياز – يوشكو جفارديول – ماتيوس نونيز

خط الوسط: رودري

خط الوسط الهجومي: جيريمي دوكو – فيل فودين – ريان شرقي – برناردو سيلفا

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

الدوري الإنجليزي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي عمر مرموش

