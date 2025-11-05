المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري الأبطال.. فليك يكرر تشكيل برشلونة للمرة الأولى هذا الموسم أمام كلوب بروج

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:05 م 05/11/2025
فريق برشلونة

برشلونة يواجه كلوب بروج

أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وشهدت اختيارات فليك مفاجأة فنية، حيث حافظ على نفس التشكيلة الأساسية التي خاضت مواجهة إلتشي الأخيرة في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز برشلونة، لتكون هذه المرة الأولى هذا الموسم التي لا يُجري فيها المدرب الألماني أي تغييرات على التشكيل الأساسي.

ويحل برشلونة ضيفًا على كلوب بروج وفي رصيده 6 نقاط من أول ثلاث جولات بعد تحقيقه انتصارين وخسارة واحدة، ليحتل المركز الثاني عشر بين 36 فريقًا في ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

ورغم التوقعات بمشاركة الثنائي ليفاندوفسكي وكوبارسي من بداية اللقاء، فضّل فليك إبقاءهما على مقاعد البدلاء، مع الاعتماد مجددًا على فيران توريس في الخط الأمامي، ورونالد أراوخو في قلب الدفاع.

تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا لامين يامال هانسي فليك كلوب بروج ماركوس راشفورد تشكيل برشلونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

5

ويجلس على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند: آرون أنسيلمينو، جوب بيلينجهام، يان كوتو، إيمري تشان، كارني تشوكويميكا، باسكال جروس، ألكسندر ماير، سيلاس أوسترزينسكي، فابيو سيلفا.

تفاصيل المباراة
مباشر
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
تشيلسي

تشيلسي

94

عرضية من رييس جيمس خارج منطقة الجزاء تمر من أمام مرمى كاراباج إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg