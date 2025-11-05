أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وشهدت اختيارات فليك مفاجأة فنية، حيث حافظ على نفس التشكيلة الأساسية التي خاضت مواجهة إلتشي الأخيرة في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز برشلونة، لتكون هذه المرة الأولى هذا الموسم التي لا يُجري فيها المدرب الألماني أي تغييرات على التشكيل الأساسي.

ويحل برشلونة ضيفًا على كلوب بروج وفي رصيده 6 نقاط من أول ثلاث جولات بعد تحقيقه انتصارين وخسارة واحدة، ليحتل المركز الثاني عشر بين 36 فريقًا في ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

ورغم التوقعات بمشاركة الثنائي ليفاندوفسكي وكوبارسي من بداية اللقاء، فضّل فليك إبقاءهما على مقاعد البدلاء، مع الاعتماد مجددًا على فيران توريس في الخط الأمامي، ورونالد أراوخو في قلب الدفاع.

تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس