حسم التعادل الإيجابي 3-3 مواجهة برشلونة الإسباني وكلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثاني والعشرين.

تفاصيل المباراة

شهدت المباراة إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، حيث تبادل الفريقان الهجمات والأهداف في لقاء مفتوح من الجانبين.

وجاء الهدف الأول لصالح كلوب بروج في الدقيقة 6 بعد تمريرة طولية متقنة من كارلوس فوربس إلى نيكولو تريسولدي الذي سدد بقوة داخل الشباك.

ولم ينتظر برشلونة كثيرًا للرد، حيث أدرك التعادل سريعًا في الدقيقة 8 عبر فيران توريس بعد عرضية من فيرمين لوبيز.

واصل برشلونة ضغطه وأهدر أكثر من فرصة، أبرزها تسديدة فيرمين لوبيز التي اصطدمت بالقائم في الدقيقة 11، وتسديدة أخرى من كوندي ارتدت من العارضة في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 17، استغل كلوب بروج هجمة مرتدة سريعة ليضيف الهدف الثاني عن طريق كارلوس فوربس الذي انفرد بالمرمى وسدد بثقة داخل الشباك.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البلجيكي بهدفين مقابل هدف.

مع بداية الشوط الثاني، كاد كلوب بروج أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 49 عبر خواكين سيس، لكن حارس برشلونة تألق وأنقذ الموقف.

ورد برشلونة بقوة، حيث عاد لامين يامال ليصنع الفارق، فبعد مهارة رائعة ومراوغة للدفاع، سجل الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 61 بعد تمريرة بالكعب من فيرمين لوبيز.

لكن كلوب بروج لم يتراجع، فعاد كارلوس فوربس ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 64 بعد تمريرة مميزة من هانز فاناكين.

واستمر الجدل بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كلوب بروج في الدقيقة 71 عقب تدخل من أليخاندرو بالدي، قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR).

وفي الدقيقة 77، أدرك برشلونة التعادل الثالث بعدما أرسل يامال كرة عرضية اصطدمت برأس مدافع بروج خواكين سيس وسكنت الشباك بالخطأ.

وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة جديدة، حيث سجل روميو فيرمانت هدفًا رابعًا لكلوب بروج في الدقيقة 90+1، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة الفيديو بداعي وجود خطأ في بناء الهجمة.

بهذه النتيجة، خرج الفريقان بنقطة لكل منهما في مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف وثلاث كرات في القائم والعارضة، ليواصل برشلونة نتائجه المتذبذبة في البطولة، بينما حصد كلوب بروج نقطة ثمينة أمام العملاق الإسباني.