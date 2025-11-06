المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

6 أهداف و3 كرات في القائم.. تعادل مجنون بين برشلونة وكلوب بروج في دوري الأبطال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:00 ص 06/11/2025
فريق برشلونة

برشلونة يتعادل مع كلوب بروج

حسم التعادل الإيجابي 3-3 مواجهة برشلونة الإسباني وكلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثاني والعشرين.

تفاصيل المباراة

شهدت المباراة إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، حيث تبادل الفريقان الهجمات والأهداف في لقاء مفتوح من الجانبين.

وجاء الهدف الأول لصالح كلوب بروج في الدقيقة 6 بعد تمريرة طولية متقنة من كارلوس فوربس إلى نيكولو تريسولدي الذي سدد بقوة داخل الشباك.

ولم ينتظر برشلونة كثيرًا للرد، حيث أدرك التعادل سريعًا في الدقيقة 8 عبر فيران توريس بعد عرضية من فيرمين لوبيز.

واصل برشلونة ضغطه وأهدر أكثر من فرصة، أبرزها تسديدة فيرمين لوبيز التي اصطدمت بالقائم في الدقيقة 11، وتسديدة أخرى من كوندي ارتدت من العارضة في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 17، استغل كلوب بروج هجمة مرتدة سريعة ليضيف الهدف الثاني عن طريق كارلوس فوربس الذي انفرد بالمرمى وسدد بثقة داخل الشباك.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البلجيكي بهدفين مقابل هدف.

مع بداية الشوط الثاني، كاد كلوب بروج أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 49 عبر خواكين سيس، لكن حارس برشلونة تألق وأنقذ الموقف.

ورد برشلونة بقوة، حيث عاد لامين يامال ليصنع الفارق، فبعد مهارة رائعة ومراوغة للدفاع، سجل الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 61 بعد تمريرة بالكعب من فيرمين لوبيز.

لكن كلوب بروج لم يتراجع، فعاد كارلوس فوربس ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 64 بعد تمريرة مميزة من هانز فاناكين.

واستمر الجدل بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كلوب بروج في الدقيقة 71 عقب تدخل من أليخاندرو بالدي، قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR).

وفي الدقيقة 77، أدرك برشلونة التعادل الثالث بعدما أرسل يامال كرة عرضية اصطدمت برأس مدافع بروج خواكين سيس وسكنت الشباك بالخطأ.

وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة جديدة، حيث سجل روميو فيرمانت هدفًا رابعًا لكلوب بروج في الدقيقة 90+1، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة الفيديو بداعي وجود خطأ في بناء الهجمة.

بهذه النتيجة، خرج الفريقان بنقطة لكل منهما في مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف وثلاث كرات في القائم والعارضة، ليواصل برشلونة نتائجه المتذبذبة في البطولة، بينما حصد كلوب بروج نقطة ثمينة أمام العملاق الإسباني.

برشلونة دوري أبطال أوروبا لامين يامال كلوب بروج برشلونة ضد كلوب بروج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg