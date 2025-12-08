تحدث المدير الفني الروماني كريستيان كيفو، مدرب نادي إنتر، بشأن أزمة اللاعب المصري محمد صلاح مع ليفربول، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على إنتر في ملعب جوزيبي مياتزا، مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة تقام ضمن الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مدرب إنتر يتحدث عن غياب صلاح

من المرجح أن يغيب صلاح عن قائمة ليفربول أمام إنتر بحسب ما ذكرت مصادر خاصة ليلا كورة، بسبب أزمته مع المدرب الهولندي آرني سلوت، في انتظار الإعلان الرسمي.

وكان صلاح أكد في تصريحات أدلى بها عقب جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي أن علاقته بسلوت انهارت تمامًا، موضحًا أن إدارة النادي لم تف بوعودها أيضًا، كما ذكر أنه سيودع الجماهير في المباراة المقبلة بأنفيلد ضد برايتون، دون أن يحسم مستقبله بين البقاء أو الرحيل.

وفي هذا الصدد، تلقى كيفو سؤالًا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء إنتر بشأن غياب صلاح المحتمل، ليجيب: "الجميع يعلم أهمية صلاح بالنسبة إلى ليفربول وما يمثله لكرة القدم العالمية وما قدمه لها".

وواصل تصريحاته بحسب ما نشرت صحيفة توتو ميركاتو ويب الإيطالية: "ليفربول يملك العديد من اللاعبين القادرين على اللعب حتى دون صلاح، سيظل المستوى عاليًا جدًا، فهو فريق وليس مجرد لاعب واحد، لذا علينا أن نقلق من مجموعة ليفربول ككل".

وأضاف مدرب إنتر في تصريحات أخرى لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لا أتحدث أبدًا عن مشاكل الفرق الأخرى، لدينا المشاكل الخاصة بنا.. لكن من الواضح أن صلاح لاعب عالمي، وهذا معروف، لكن في النهاية تظل المشكلة خاصة بليفربول فقط".

يشار إلى أن صلاح سجل هدفًا وحيدًا هذا الموسم في منافسات دوري أبطال أوروبا، كان في مرمى أتلتيكو مدريد.