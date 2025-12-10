المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا.. انتصار مثير لأتلتيكو مدريد.. وسقوط تشيلسي في إيطاليا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:21 ص 10/12/2025
أتلتيكو مدريد

فريق أتلتيكو مدريد

انتهت مباريات دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدور الرئيسي من المسابقة لموسم 2025/2026.

وشهدت مباريات دوري أبطال أوروبا، التي انطلقت في العاشرة من مساء الثلاثاء، إثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة، قبل صافرة النهاية.

إثارة مستمرة

حسم نادي موناكو تفوقه على نظيره جالاتا سراي هدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الفريق الفرنسي.

وتفوق فريق مارسيليا على مضيفه سان جيلواز بنتيجة (3-2) في مباراة مثيرة استمرت حتى الدقائق الأخيرة.

واشتعلت الأجواء في مباراة إيندهوفن أمام أتلتيكو مدريد، حيث تفوق الروخي بلانكوس على أصحاب الأرض بنتيجة (3-2)، في مباراة مليئة بالأهداف.

وأمطر فريق توتنهام شباك نظيره سلافيا براج بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسقط فريق تشيلسي في فخ الهزيمة أمام نظيره أتالانتا بنتيجة (2-1)، ليحسم النادي الإيطالي تفوقه.

طالع ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا.

