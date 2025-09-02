أقام منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ممرًا شرفيًا لقائد الفريق محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد انضمامه إلى معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي التصفيات.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره إثيوبيا، في الخامس من سبتمبر على أرضية ملعب القاهرة الدولي، بينما يواجه بوركينا فاسو في التاسع من الشهر ذاته على ملعب 4 أغسطس.

إبراهيم حسن يكشف موعد المران الأول لمنتخب مصر

احتفال المنتخب بصلاح

حرص لاعبو منتخب مصر، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، على إقامة ممر شرفي لجناح الفراعنة ،محمد صلاح قائد الفريق، وذلك على خلفية تتويجه مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025.

ورفع محمد صلاح رصيده من الجوائز الفردية، مع نادي ليفربول الذي انتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادمًا من روما الإيطالي إلى 104 جائزة فردية.

قبل بداية صلاح ومرموش.. منتخب مصر يواصل استعداداته لتصفيات كأس العالم

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات

يتصدر منتخب مصر، جدول ترتيب المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم، والتي تضم بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو، رفقة الفراعنة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

- منتخب مصر: 16 نقطة

- بوركينا فاسو: 11 نقطة

- سيراليون: 8 نقاط

- إثيوبيا: 6 نقاط

- غينيا بيساو: 6 نقاط

- جيبوتي: نقطة واحدة