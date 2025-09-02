المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

احتفالًا بجائزة الأفضل.. ممر شرفي لصلاح في تدريبات منتخب مصر

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

08:35 م 02/09/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

أقام منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ممرًا شرفيًا لقائد الفريق محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد انضمامه إلى معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي التصفيات.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره إثيوبيا، في الخامس من سبتمبر على أرضية ملعب القاهرة الدولي، بينما يواجه بوركينا فاسو في التاسع من الشهر ذاته على ملعب 4 أغسطس.

إبراهيم حسن يكشف موعد المران الأول لمنتخب مصر

احتفال المنتخب بصلاح

حرص لاعبو منتخب مصر، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، على إقامة ممر شرفي لجناح الفراعنة ،محمد صلاح قائد الفريق، وذلك على خلفية تتويجه مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025.

ورفع محمد صلاح رصيده من الجوائز الفردية، مع نادي ليفربول الذي انتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادمًا من روما الإيطالي إلى 104 جائزة فردية.

قبل بداية صلاح ومرموش.. منتخب مصر يواصل استعداداته لتصفيات كأس العالم

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات

يتصدر منتخب مصر، جدول ترتيب المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم، والتي تضم بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو، رفقة الفراعنة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

- منتخب مصر: 16 نقطة

- بوركينا فاسو: 11 نقطة

- سيراليون: 8 نقاط

- إثيوبيا: 6 نقاط

- غينيا بيساو: 6 نقاط

- جيبوتي: نقطة واحدة

منتخب مصر الدوري الإنجليزي محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522186/احتفال-ا-بجائزة-الأفضل-ممر-شرفي-لصلاح-في-تدريبات-منتخب-مصر-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد شاكر", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d8%b1/267" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"احتفالًا بجائزة الأفضل.. ممر شرفي لصلاح في تدريبات منتخب مصر ", "alternativeHeadline":"ممر شرفي لصلاح في تدريبات منتخب مصر ", "description": "أقام منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ممرًا شرفيًا لقائد الفريق محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد انضمامه إلى معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي التصفيات.", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/2/540416471-807714818277480-3877961322527786207-n2025_9_2_20_31.webp", "keywords": "منتخب مصر-محمد صلاح-الدوري الإنجليزي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522186/احتفال-ا-بجائزة-الأفضل-ممر-شرفي-لصلاح-في-تدريبات-منتخب-مصر-", "articleBody": "أقام منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ممرًا شرفيًا لقائد الفريق محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد انضمامه إلى معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي التصفيات.ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره إثيوبيا، في الخامس من سبتمبر على أرضية ملعب القاهرة الدولي، بينما يواجه بوركينا فاسو في التاسع من الشهر ذاته على ملعب 4 أغسطس.إبراهيم حسن يكشف موعد المران الأول لمنتخب مصراحتفال المنتخب بصلاححرص لاعبو منتخب مصر، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، على إقامة ممر شرفي لجناح الفراعنة ،محمد صلاح قائد الفريق، وذلك على خلفية تتويجه مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025.ورفع محمد صلاح رصيده من الجوائز الفردية، مع نادي ليفربول الذي انتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادمًا من روما الإيطالي إلى 104 جائزة فردية.قبل بداية صلاح ومرموش.. منتخب مصر يواصل استعداداته لتصفيات كأس العالمترتيب مجموعة مصر في التصفياتيتصدر منتخب مصر، جدول ترتيب المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم، والتي تضم بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو، رفقة الفراعنة.وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:- منتخب مصر: 16 نقطة- بوركينا فاسو: 11 نقطة- سيراليون: 8 نقاط- إثيوبيا: 6 نقاط- غينيا بيساو: 6 نقاط- جيبوتي: نقطة واحدة", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/2/540416471-807714818277480-3877961322527786207-n2025_9_2_20_31.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 02T20:35: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-02T20:36:15+03:00", "datePublished" : "2025-09-02T20:35:00+03:00" }