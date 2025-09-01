المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إبراهيم حسن يكشف موعد المران الأول لمنتخب مصر

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

04:40 م 01/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن موعد المران الأول لمنتخب مصر، في معسكر شهر سبتمبر الذي سيتخلله مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره إثيوبيا، في الخامس من سبتمبر على أرضية ملعب القاهرة الدولي، بينما يواجه بوركينا فاسو في التاسع من الشهر ذاته على ملعب 4 أغسطس.

الطريق إلى 2026.. منتخب مصر يكشف جدول أعماله استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

موعد مران منتخب مصر

أكد إبراهيم حسن، أن منتخب مصر سيخوض مرانه الأول في الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب السلام، استعدادًا لمواجهة إثيوبيا المقبلة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره إثيوبيا في الخامس من سبتمبر، في الساعة العاشرة مساءً، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، في حضور 50 ألف مشجع.

إبراهيم حسن: مروان عطية خارج مباراة إثيوبيا للإيقاف.. وتجهيزه لمواجهة بوركينا

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات

يتصدر منتخب مصر، جدول ترتيب المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم، والتي تضم بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو، رفقة الفراعنة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

- منتخب مصر: 16 نقطة

- بوركينا فاسو: 11 نقطة

- سيراليون: 8 نقاط

- إثيوبيا: 6 نقاط

- غينيا بيساو: 6 نقاط

- جيبوتي: نقطة واحدة

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم إبراهيم حسن

