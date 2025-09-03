المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

"الأعلى للإعلام" يستثني القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط البث المعتادة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:46 م 03/09/2025
مران المنتخب

منتخب مصر

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عن قرار استثنائي يخص مباراة المنتخب المصري ونظيره الإثيوبي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر الجاري.

ووفقًا لتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وافق المجلس على استثناء القنوات التي ستقوم بنقل المباراة رسميًا من الضوابط الخاصة بـ "البرامج الرياضية".

وقرر المجلس السماح لهذه القنوات بتمديد البث المباشر حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. كما سيتم السماح لباقي القنوات التي تعرض برامج رياضية بتمديد بثها حتى الساعة الواحدة صباحًا، مع ضرورة الالتزام بباقي الضوابط التي أقرها المجلس.

هذا القرار يهدف إلى منح القنوات فرصة أوسع لتغطية المباراة الهامة والتحليل الفني لها بشكل يليق بحدث مثل مباراة المنتخب الوطني.

مصر تصفيات كأس العالم إثيوبيا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

