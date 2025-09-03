أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عن قرار استثنائي يخص مباراة المنتخب المصري ونظيره الإثيوبي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر الجاري.

ووفقًا لتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وافق المجلس على استثناء القنوات التي ستقوم بنقل المباراة رسميًا من الضوابط الخاصة بـ "البرامج الرياضية".

وقرر المجلس السماح لهذه القنوات بتمديد البث المباشر حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. كما سيتم السماح لباقي القنوات التي تعرض برامج رياضية بتمديد بثها حتى الساعة الواحدة صباحًا، مع ضرورة الالتزام بباقي الضوابط التي أقرها المجلس.

هذا القرار يهدف إلى منح القنوات فرصة أوسع لتغطية المباراة الهامة والتحليل الفني لها بشكل يليق بحدث مثل مباراة المنتخب الوطني.