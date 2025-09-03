يشعل الثنائي المصري محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه صدارة الهدافين في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026 وذلك قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويخوض منتخب مصر مباراتين هذا الشهر، الأولى ستكون ضد إثيوبيا يوم الجمعة 5 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أما المباراة الثانية ستكون خارج الديار عندما يحل رفاق صلاح وتريزيجيه ومرموش ضيفًا على بوركينا فاسو يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية.

ترتيب الهدافين في تصفيات كأس العالم 2026

على مستوى ترتيب الهدافين، يعتلى محمد صلاح نجم ليفربول الصدارة بعدما سجل 6 أهداف وينافسه 5 لاعبين من بينهم مواطنه محمود حسن تريزيجيه صاحب الـ5 أهداف.

- المصري محمد صلاح: 6 أهداف

- المصري محمود حسن تريزيجيه: 5 أهداف

- الغاني جوردان أيو: 5 أهداف

- الجزائري محمد الأمين عمورة: 5 أهداف

- البوركينابي لاسينا تراوري: 5 أهداف

- الجابوني دينيس بوانجا: 5 أهداف

- المالي كاموري دومبيا: 5 أهداف

