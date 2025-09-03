المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
المران الأول في القاهرة.. منتخب إثيوبيا يواصل استعداداته لمواجهة مصر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:51 م 03/09/2025
إثيوبيا

من تدريبات منتخب إثيوبيا في القاهرة

يواصل المنتخب الإثيوبي استعداداته لمواجهة مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026، إذ أدى المران الجماعي الأول له في القاهرة، اليوم الأربعاء.

وأصبح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الصعود لكأس العالم 2026، بينما لا تملك إثيوبيا أي فرصة، بعدما حصلت على 6 نقاط من 6 مباريات.

اقرأ أيضًا: ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم؟

تدريبات منتخب إثيوبيا في مصر

ذكر الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم أن المنتخب الأول أدى الحصة التدريبية الجماعية الأولى له في القاهرة، بعد وصوله إلى العاصمة المصرية، أمس الثلاثاء.

ويستعد منتخب إثيوبيا لمواجهة مصر، الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة.

واستدعى المدرب ميساي تيفيري 26 لاعبًا لقائمة منتخب إثيوبيا هذا الشهر.

وأعلن مدرب منتخب إثيوبيا القائمة الرسمية في وقت مبكر من أغسطس، نظرًا لأن منافسات الدوري المحلي في الموسم الجديد 2025-2026 لم تنطلق بعد.

وبحسب موقع ethiopian reporter، ينوي تيفيري إشراك البدلاء في المباريات المقبلة بتصفيات كأس العالم، بدءًا من مواجهة مصر، بهدف صناعة جيل إثيوبي جديد.

قائمة إثيوبيا أمام منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

إثيوبيا
إثيوبيا
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب مصر إثيوبيا

