قدم المدافع محمد ربيعة وعدًا لجماهير منتخب مصر بالتأهل إلى منافسات كأس العالم 2026، موضحًا كواليس الممر الذي أقامه اللاعبون لمحمد صلاح.

ويلتقي المنتخب المصري بإثيوبيا، الجمعة المقبل، في مباراة تقام بينهما على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم.

تصريحات ربيعة عن استعدادات منتخب مصر

وقال ربيعة في تصريحات لقناة "أون سبورت" التليفزيونية: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام إثيوبيا، وكلنا جاهزون، وسنحاول إسعاد جماهير منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم".

وأضاف: "كل اللاعبين الكبار أمثال صلاح داعمين لي باستمرار منذ يومي الأول مع منتخب مصر، وساعدوني على الدخول سريعًا بالأجواء، ويقفون بجانبي دائمًا".

وعن الممر الذي أقامه اللاعبون لصلاح قبل إحدى الحصص التدريبية: "كنا نحتفل بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأتمنى له التتويج بها كل موسم، وما يقدمه شرف لكل المصريين".

وأتم مدافع نادي زد: "نعد جماهير منتخب مصر بالفوز على إثيوبيا، والتأهل لكأس العالم".

ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم؟

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم