تحدث رامي ربيعة مدافع منتخب مصر والعين الإماراتي عن مواجهة إثيوبيا، والاقتراب من حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال التوقف الدولي الحالي، الأولى ستكون ضد إثيوبيا يوم الجمعة 5 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

أما المباراة الثانية ستكون خارج الديار عندما يحل رفاق صلاح وتريزيجيه ومرموش ضيفًا على بوركينا فاسو يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية.

وقال ربيعة عبر قناة أون سبورت: "نستعد لمواجهة إثيوبيا بشكل خاص جدًا لأننا اقتربنا بنسبة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم 2026، وهذا حافز كبير للاعبين بأن التأهل أصبح قريبًا".

وأضاف: "مباراة إثيوبيا مهمة على المستوى النفسي للاعبين، لأن الفوز سيضعنا بنسبة كبيرة في كأس العالم".

وأكمل: "حلم التأهل إلى المونديال أصبح قريبًا جدًا، ومجموعة اللاعبين الحاليين يستحقون المشاركة في كأس العالم".

وبسؤاله عن تكريم محمد صلاح بممر شرفي بعد جائزة الأفضل في إنجلترا، قال ربيعة: "صلاح من نجوم الكرة العالمية، وهو يستحق ذلك، ونتشرف بوجوده في المنتخب مثله مثل عمر مرموش ومصطفى محمد وكل اللاعبين".

وأتم: "ننتظر دعم جمهور مصر أمام إثيوبيا كما عودونا في كل مباراة، ونريد إسعادهم دائما".