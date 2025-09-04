حسم التعادل الإيجابي مواجهة غينيا بيساو وسيراليون بنتيجة 1-1 وذلك ضمن مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وأقيمت مباراة غينيا بيساو ضد سيراليون ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل كاي كمارا هدف التقدم لسيراليون في الدقيقة 45+1.

واستطاع ماما بالدي أن يسجل هدف التعادل لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 74.

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل غينيا بيساو وسيراليون

رفع منتخب سيراليون رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات المونديالية، ويليه غينيا بيساو بـ7 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى بـ 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، والذي يواجه إثيوبيا مساء غد الجمعة.

ويقع بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

