مجموعة مصر.. التعادل يحسم مواجهة غينيا بيساو وسيراليون في تصفيات كأس العالم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:46 م 04/09/2025
منتخب غينيا بيساو

منتخب غينيا بيساو

حسم التعادل الإيجابي مواجهة غينيا بيساو وسيراليون بنتيجة 1-1 وذلك ضمن مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وأقيمت مباراة غينيا بيساو ضد سيراليون ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل كاي كمارا هدف التقدم لسيراليون في الدقيقة 45+1.

واستطاع ماما بالدي أن يسجل هدف التعادل لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 74.

طالع مباريات الجولة السابعة في التصفيات من هنا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل غينيا بيساو وسيراليون

رفع منتخب سيراليون رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات المونديالية، ويليه غينيا بيساو بـ7 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى بـ 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، والذي يواجه إثيوبيا مساء غد الجمعة.

ويقع بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

للتعرف على ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم اضغط هنا

 

منتخب مصر غينيا بيساو سيراليون تصفيات كأس العالم 2026 ترتيب مجموعة مصر

