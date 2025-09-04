فاز منتخب مالي بنتيجة 3-0 أمام حزر القمر، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وأقيمت مباراة مالي وجزر القمر، على الملعب البلدي ببركان في المغرب، في الجولة السابعة.

ثلاثية مالي جاءت في الدقيقة 28 عن طريق ديني دورجيليس، وكاموري دومبيا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، والثالث جاء عن طريق لاسانا كوليبالي في الدقيقة 76.

أليو ديانج القائد

وقاد أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، مالي إلى فوز كبير على جزر القمر، يحيي آمال التأهل من جديد.

وحمل أليو ديانج شارة القيادة في مباراة مالي أمام جزر القمر.

ويلعب منتخب مالي في المجموعة التاسعة بجوار كل من، غانا، ومدغشقر، وجزر القمر، وأفريقيا الوسطى، وتشاد.

ورفع مالي رصيده من النقاط إلى 12 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد جزر القمر عند النقطة 12 في المركز الرابع.

الجزائر تضع قدمًا

وفي نفس الجولة، حقق منتخب الجزائر فوزًا صعبًا أمام بوتسوانا بنتيجة 3-1.

وأقيمت مباراة الجزائر وبوتسوانا على ملعب الحسين أحمد.

وافتتح محمد بن عمورة، التسجيل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 33، وأضاف بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.

بينما جاء هدف بوتسوانا في الدقيقة 43 عن طريق تيبوجو كوبيلانج.

ووضع منتخب الجزائر قدمه في نهائيات كأس العالم، حيث الفوز في المباراة المقبلة يحسم تأهله بشكل رسمي.

ورفع منتخب الجزائر رصيده من النقاط إلى 18 في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد بوتسوانا عند النقطة 9.

ويلعب منتخب الجزائر ضمن المجموعة السابعة، بجوار كل من بوتسوانا، وموزمبيق، وأوغندا، وغينيا، والصومال.

وحقق الكاميرون فوزًا كبيررًا أمام إسواتيني بنتيجة 3-0.

وأقيمت مباراة الكاميرون وإسواتيني على ملعب أحمدو أهيدجو.

ثلاثية الكاميرون جاءت في الدقيقة 6 عن طريق عاميدزي بالخطأ في مرماه، وأضاف نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 25، وعزز أرثر إيبونج النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 28.

ويواصل منتخب الكاميرون، اللحاق بمنتخب كاب فيردي صاحب صدارة المجموعة الرابعة.

هذا الفوز رفع رصيد الكاميرون إلى النقطة 15 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إسواتيني عند النقطة 2 في ذيل الترتيب.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة الرابعة، بجوار كل من، إسواتيني، وليبيا، وأنجولا، وموريشيوس.