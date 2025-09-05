استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة نظيره الإثيوبي، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تنطلق بحلول العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال أمريكا.

مصر ضد إثيوبيا.. خطوة نحو حلم كأس العالم

ملامح تشكيل منتخب مص

يشهد تشكيل منتخب مصر المتوقع، 3 تعديلات عن الظهور الأخير في مارس الماضي أمام سيراليون، حيث إن تغييرين من الثلاثة لأسباب اضطرارية.

حيث إن خالد صبحي يتواجد في تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا، من أجل تعويض محمد عبد المنعم، بالإضافة إلى حمدي فتحي بدلًا من مروان عطية.

بينما يأتي التغيير الثالث في تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد إثيوبيا، بدخول محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز في التشكيل الأساسي، بدلًا من أحمد نبيل كوكا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمود تريزيجيه، أحمد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى، برصيد 16 نقاط، فيما تتواجد إثيوبيا في المركز الخامس، بعد الحصول على 6 نقاط فقط.

وكان منتخبنا الوطني عاد بانتصار على حساب إثيوبيا، في مباراة الجولة الخامسة التي أقيمت خارج مصر، وحسمت بنتيجة (2-0)، بفضل هدفي محمد صلاح وأحمد زيزو.

