المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"الخيول تشعل الصراع مع الفراعنة".. بوركينا فاسو تكتسح جيبوتي في تصفيات كأس العالم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:55 م 05/09/2025
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

حقق منتخب بوركينا فاسو انتصارًا كاسحًا على جيبوتي بنتيجة 6-0 في المواجهة التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، ضمن مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وأقيمت مباراة جيبوتي ضد بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

طالع نتائج مباريات الجولة السابعة في التصفيات من هنا

تفاصيل مباراة جيبوتي ضد بوركينا فاسو:

بدأت الإثارة مبكرا في المباراة بعدما حصل يابي سياد إسمان لاعب جيبوتي على بطاقة حمراء في الدقيقة 10 وتسبب في ضربة جزاء.

وفشل منتخب بوركينا فاسو في تسجيل ضربة الجزاء في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 16 استطاع منتخب بوركينا فاسو أن يسجل الهدف الأول عن طريق سيرياك إيري.

وجاء الهدف الثاني لبوركينا فاسو في الدقيقة 25 عن طريق خوسيه تيندريبيوجو.

وأحرز مدافع باير ليفركوزن ومنتخب بوركينا فاسو إدموند تابسوبا هدفين في الدقيقتين 36 و43.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو على جيبوتي بنتيجة 4-0.

ولم يتوقف المنتخب الملقب بـ "الخيول" عن هز الشباك، فعزز تقدمه بالهدف الخامس في شباك جيبوتي عن طريق دانجو واتارا في الدقيقة 59.

واختتم دانجو واتارا أهداف بوركينا فاسو في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وانتهت المباراة بفوز منتخب بوركينا فاسو على جيبوتي بستة أهداف دون رد، ليشعل صراع التأهل مع مصر إلى كأس العالم 2026.

منتخب بوركينا فاسو يطارد مصر

ما زال منتخب بوركينا فاسو يطارد مصر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة قبل مواجهة الليلة ضد إثيوبيا.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويليه سيراليون (9 نقاط)، غينيا بيساو (7 نقاط)، إثيوبيا (6 نقاط)، وجيبوتي (نقطة واحدة).

وكانت سيراليون تعادلت، أمس الخميس، مع غينيا بيساو بنتيجة 1-1.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر جيبوتي بوركينا فاسو مجموعة مصر ترتيب مجموعة مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522453/-الخيول-تشعل-الصراع-مع-الفراعنة-بوركينا-فاسو-تكتسح-جيبوتي-في-تصفيات-كأس-العالم", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" "الخيول تشعل الصراع مع الفراعنة".. بوركينا فاسو تكتسح جيبوتي في تصفيات كأس العالم", "alternativeHeadline":" مجموعة مصر.. بوركينا تكتسح جيبوتي في تصفيات كأس العالم", "description": "حقق منتخب بوركينا فاسو انتصارًا كاسحًا على جيبوتي بنتيجة 6-0 في المواجهة التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، ضمن مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/5/بوركينا-easy-resize-com2025_9_5_18_57.webp", "keywords": "جيبوتي-بوركينا فاسو-منتخب مصر-مجموعة مصر-ترتيب مجموعة مصر", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522453/-الخيول-تشعل-الصراع-مع-الفراعنة-بوركينا-فاسو-تكتسح-جيبوتي-في-تصفيات-كأس-العالم", "articleBody": "حقق منتخب بوركينا فاسو انتصارًا كاسحًا على جيبوتي بنتيجة 6-0 في المواجهة التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، ضمن مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026.وأقيمت مباراة جيبوتي ضد بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.طالع نتائج مباريات الجولة السابعة في التصفيات من هناتفاصيل مباراة جيبوتي ضد بوركينا فاسو:بدأت الإثارة مبكرا في المباراة بعدما حصل يابي سياد إسمان لاعب جيبوتي على بطاقة حمراء في الدقيقة 10 وتسبب في ضربة جزاء.وفشل منتخب بوركينا فاسو في تسجيل ضربة الجزاء في الدقيقة 13.وفي الدقيقة 16 استطاع منتخب بوركينا فاسو أن يسجل الهدف الأول عن طريق سيرياك إيري.وجاء الهدف الثاني لبوركينا فاسو في الدقيقة 25 عن طريق خوسيه تيندريبيوجو.وأحرز مدافع باير ليفركوزن ومنتخب بوركينا فاسو إدموند تابسوبا هدفين في الدقيقتين 36 و43.وانتهى الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو على جيبوتي بنتيجة 4-0.ولم يتوقف المنتخب الملقب بـ "الخيول" عن هز الشباك، فعزز تقدمه بالهدف الخامس في شباك جيبوتي عن طريق دانجو واتارا في الدقيقة 59.واختتم دانجو واتارا أهداف بوركينا فاسو في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.وانتهت المباراة بفوز منتخب بوركينا فاسو على جيبوتي بستة أهداف دون رد، ليشعل صراع التأهل مع مصر إلى كأس العالم 2026.منتخب بوركينا فاسو يطارد مصرما زال منتخب بوركينا فاسو يطارد مصر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة قبل مواجهة الليلة ضد إثيوبيا.ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويليه سيراليون (9 نقاط)، غينيا بيساو (7 نقاط)، إثيوبيا (6 نقاط)، وجيبوتي (نقطة واحدة).وكانت سيراليون تعادلت، أمس الخميس، مع غينيا بيساو بنتيجة 1-1.طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/5/بوركينا-easy-resize-com2025_9_5_18_57.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 05T18:55: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-05T21:11:46+03:00", "datePublished" : "2025-09-05T18:55:00+03:00" }