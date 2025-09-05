حقق منتخب بوركينا فاسو انتصارًا كاسحًا على جيبوتي بنتيجة 6-0 في المواجهة التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، ضمن مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وأقيمت مباراة جيبوتي ضد بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

طالع نتائج مباريات الجولة السابعة في التصفيات من هنا

تفاصيل مباراة جيبوتي ضد بوركينا فاسو:

بدأت الإثارة مبكرا في المباراة بعدما حصل يابي سياد إسمان لاعب جيبوتي على بطاقة حمراء في الدقيقة 10 وتسبب في ضربة جزاء.

وفشل منتخب بوركينا فاسو في تسجيل ضربة الجزاء في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 16 استطاع منتخب بوركينا فاسو أن يسجل الهدف الأول عن طريق سيرياك إيري.

وجاء الهدف الثاني لبوركينا فاسو في الدقيقة 25 عن طريق خوسيه تيندريبيوجو.

وأحرز مدافع باير ليفركوزن ومنتخب بوركينا فاسو إدموند تابسوبا هدفين في الدقيقتين 36 و43.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو على جيبوتي بنتيجة 4-0.

ولم يتوقف المنتخب الملقب بـ "الخيول" عن هز الشباك، فعزز تقدمه بالهدف الخامس في شباك جيبوتي عن طريق دانجو واتارا في الدقيقة 59.

واختتم دانجو واتارا أهداف بوركينا فاسو في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وانتهت المباراة بفوز منتخب بوركينا فاسو على جيبوتي بستة أهداف دون رد، ليشعل صراع التأهل مع مصر إلى كأس العالم 2026.

منتخب بوركينا فاسو يطارد مصر

ما زال منتخب بوركينا فاسو يطارد مصر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة قبل مواجهة الليلة ضد إثيوبيا.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويليه سيراليون (9 نقاط)، غينيا بيساو (7 نقاط)، إثيوبيا (6 نقاط)، وجيبوتي (نقطة واحدة).

وكانت سيراليون تعادلت، أمس الخميس، مع غينيا بيساو بنتيجة 1-1.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا