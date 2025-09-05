المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المونديال يقترب.. منتخب مصر يسقط إثيوبيا بثنائية صلاح ومرموش

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:58 م 05/09/2025
منتخب مصر

احتفال عمر مرموش نجم منتخب مصر بهدفه أمام إثيوبيا

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه المنتخب الإثيوبي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة، في المجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأهدر عمر مرموش فرصة مبكرة للفراعنة في الدقيقة 4، بعد تمريرة من تريزيجيه، لكنه سدد الكرة في جسد حارس إثيوبيا.

وكاد تريزيجيه أن يسجل هدفًا لمنتخب مصر في الدقيقة 8، بعد تمريرة طولية متقنة من صلاح، لكن تسديدته أمسكها حارس إثيوبيا على دفعتين.

وعاد تريزيجيه ليهدر فرصة خطيرة للفراعنة في الدقيقة 18، بعد تمريرة متقنة من صلاح.

وأرسل زيزو ركلة ركنية متقنة، تابعها أسامة فيصل برأسية قوية في الدقيقة 19، لكن حارس إثيوبيا تصدى لها ببراعة.

وتصدى القائم لتسديدة خطيرة من محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 21.

وجاءت محاولة إثيوبيا الأولى في الدقيقة 28، عن طريق كانان ماركنيه، بتسديدة أرضية قوية، أمسكها الحارس محمد الشناوي.

بركلتي جزاء.. منتخب مصر يهزم إثيوبيا ببصمة إنجليزية

وتحصل محمود حسن تريزيجيه على ركلة جزاء في الدقيقة 38، نجح محمد صلاح في تسجيلها ليمنح التقدم لمنتخب مصر بالهدف الأول، في الدقيقة 40.

سباق الهدافين التاريخيين.. صلاح يضيق الفارق مع حسام حسن

وتحصل منتخب مصر على ركلة جزاء ثانية، قبل نهاية الشوط الأول، بعد لمسة يد عقب تسديدة من زيزو، ليتولى عمر مرموش مهمة التسديدة هذه المرة، ويسجل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبدأ الشوط الثاني بمحاولات لصالح منتخب إثيوبيا، عن طريق بيريكيت ديستا في الدقيقة 47، لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وأهدر محمد صلاح فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 49، بعد عرضية من زيزو، أبعدها الدفاع، لتصل لصلاح الذي سدد الكرة قوية، لكنها جاءت عالية فوق العارضة.

وكاد منتخب مصر أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57، بعد تسديدة من زيزو تصدى لها الحارس أبو بكر النوري، ليتابعها أسامة فيصل بتسديدة أبعدها مدافع إثيوبيا، لتصل إلى تريزيجيه الذي سددها بغرابة فوق العارضة.

وأهدر أسامة فيصل فرصة خطيرة للفراعنة في الدقيقة 76، بعد تمريرة من صلاح، لكن تسديدته تصدى لها الحارس أبو بكر النوري، الذي عاد ليتصدى لفرصة آخرى خطيرة عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 81.

وتألق محمد الشناوي في التصدي لفرصة محققة، عن طريق البديل تشيرنيت جوجسا، بتسديدة من لمسة واحدة بعد ركلة حرة، لكن أبعدها حارس الفراعنة بقدمه ببراعة.

منتخب مصر يحلق في صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم

وبهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة، يتربع بها على صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه.

وفي المقابل تجمد رصيد إثيوبيا عند 6 نقاط، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة.

وأصبح منتخب مصر قريبًا من التأهل لنهائيات كأس العالم، حيث سيضمن الصعود لمونديال 2026، حال فوزه في الجولة المقبلة أمام بوركينا فاسو.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش

