مدرب إثيوبيا: منتخب مصر ضغط علينا منذ البداية.. وكنا أفضل قليلًا في الشوط الثاني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:56 ص 06/09/2025
ميساي تيفيري المدير الفني لمنتخب إثيوبيا

ميساي تيفيري المدير الفني لمنتخب إثيوبيا وجهازه المعاون

أكد ميساي تيفيري المدير الفني لمنتخب إثيوبيا، أن منتخب مصر ضغط على فريقه بقوة في الشوط الأول، لكنه غير استراتيجيته في الشوط الثاني، وهو الأمر الذي ساعد على تحسين الأداء، رغم الخسارة أمام الفراعنة بهدفين دون رد، في تصفيات كأس العالم 2026.

مدرب إثيوبيا: منتخب مصر قوي.. وحرمنا من الخروج بالكرة بسبب الضغط

وقال ميساي تيفيري المدير الفني لمنتخب إثيوبيا في المؤتمر الصحفي: "منتخب مصر فريق قوي، أبارك لهم على الانتصار، ضغطوا علينا بقوة في الشوط الأول".

وتابع: "منتخب مصر ضغط علينا منذ بداية اللقاء، وحرمنا من الخروج بالكرة نحو منتصف ملعبهم، ثم ارتكبنا ضربتي جزاء، واضطررنا لتغيير استراتيجية لعبنا".

بعد الفوز على إثيوبيا.. ما هي فرص مصر في التأهل إلى مونديال 2026؟

وأكمل: "كنا أفضل قليلًا في الشوط الثاني، وتحسن مستوانا، ورأينا ماذا ينقص لاعبينا، وسوف نعمل على أنفسنا".

وواصل: "لم نعمل على الكرة لدينا بصورة طبيعية، لذلك هذا سبب تراجع المنتخب الإثيوبي في السنوات الماضية".

سيطرة "الفراعنة".. إحصائيات مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات المونديال

وأتم: "مسألة صعودنا من المجموعة أصبحت صعبة للغاية، ولكننا سوف نعمل لتحسين أوضاعنا".

إثيوبيا
إثيوبيا
أخبار إحصائيات
منتخب مصر منتخب إثيوبيا مباراة مصر وإثيوبيا

