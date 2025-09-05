أكد ميساي تيفيري المدير الفني لمنتخب إثيوبيا، أن منتخب مصر ضغط على فريقه بقوة في الشوط الأول، لكنه غير استراتيجيته في الشوط الثاني، وهو الأمر الذي ساعد على تحسين الأداء، رغم الخسارة أمام الفراعنة بهدفين دون رد، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ميساي تيفيري المدير الفني لمنتخب إثيوبيا في المؤتمر الصحفي: "منتخب مصر فريق قوي، أبارك لهم على الانتصار، ضغطوا علينا بقوة في الشوط الأول".

وتابع: "منتخب مصر ضغط علينا منذ بداية اللقاء، وحرمنا من الخروج بالكرة نحو منتصف ملعبهم، ثم ارتكبنا ضربتي جزاء، واضطررنا لتغيير استراتيجية لعبنا".

وأكمل: "كنا أفضل قليلًا في الشوط الثاني، وتحسن مستوانا، ورأينا ماذا ينقص لاعبينا، وسوف نعمل على أنفسنا".

وواصل: "لم نعمل على الكرة لدينا بصورة طبيعية، لذلك هذا سبب تراجع المنتخب الإثيوبي في السنوات الماضية".

وأتم: "مسألة صعودنا من المجموعة أصبحت صعبة للغاية، ولكننا سوف نعمل لتحسين أوضاعنا".