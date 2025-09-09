يستعد منتخب مصر الأول، ليخوض مباراة خارج الديار عندما يحل ضيفًا على نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

منتخب مصر خارج الديار

يعود منتخب مصر إلى مباريات خارج الديار خلال التوقف الدولي في سبتمبر الجاري، وفي مباراة ضد منافس مباشر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، وذلك منذ اللقاء الأخير في مارس الماضي ضد نظيره الإثيوبي.

ويحتاج منتخب مصر من المباراة المقبلة ضد بوركينا فاسو، للحصول على نقطة واحدة، لتعلن عبوره بشكل رسمي إلى مونديال أمريكا 2026.

وتعد هذه المباراة السادسة التي يخوضها منتخب مصر خارج القاهرة تحت قيادة حسام حسن، والذي يملك سجلًا مميزًا حتى الآن، بنجاحه في تحقيق الفوز 3 مرات على أرض المنافس، بالإضافة إلى التعادل مرتين.

وجاءت نتائج مباريات منتخب مصر خارج الديار، في تصفيات كأس العالم 2026 وأمم أفريقيا 2025، على النحو التالي:

- الفوز على إثيوبيا 2-0.

- التعادل مع كاب فيردي 1-1.

- الفوز على موريتانيا 1-0.

- الفوز على بوتسوانا 4-0.

- التعادل مع غينيا بيساو 1-1.

بينما على مستوى المباريات الـ10 الأخيرة خارج مصر، وتحديدًا في المنافسات الرسمية على مستوى تصفيات المونديال والكان، كان الفراعنة قد تلقت خسارتين في مباراتين، بينما انتصرت في 3 أخرى.

كانت البداية عند الخسارة في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالخسارة أمام السنغال (0-1)، لتصبح النتيجة الإجمالية تعادل، لكن ركلات الترجيح ابتسمت للمنافس.

ثم كانت الخسارة المفاجئة ضد إثيوبيا خارج الديار (2-0)، بينما بعدها حقق منتخب مصر 3 انتصارات تواليًا خارج الديار، قبل قدوم حسام حسن، ضد مالاوي (4-0) ثم غينيا (2-1) وسيراليون (2-0).

ويتطلع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لمواصلة النتائج المميزة خارج الديار، من بوابة بوركينا فاسو، والتي ستكون بمثابة نقطة أو 3 نقاط ذهبية، لأنها ستقطع تذكرة مونديال أمريكا 2026 بشكل رسمي، كما أنها ستحافظ على سلسلة اللا هزيمة خارج الأرض في المباريات الرسمية، للمرة التاسعة على التوالي، منذ يونيو 2022 أمام إثيوبيا.

