المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بصمة التوأم.. منتخب مصر يتسلح بسلسلة مميزة في موقعة بوركينا (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:40 م 06/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول، ليخوض مباراة خارج الديار عندما يحل ضيفًا على نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

منتخب مصر يقترب من بلوغ كأس العالم 2026 بثنائية صلاح ومرموش

منتخب مصر خارج الديار

يعود منتخب مصر إلى مباريات خارج الديار خلال التوقف الدولي في سبتمبر الجاري، وفي مباراة ضد منافس مباشر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، وذلك منذ اللقاء الأخير في مارس الماضي ضد نظيره الإثيوبي.

ويحتاج منتخب مصر من المباراة المقبلة ضد بوركينا فاسو، للحصول على نقطة واحدة، لتعلن عبوره بشكل رسمي إلى مونديال أمريكا 2026.

تريزيجيه بين الأهلي والمنتخب.. طفرة ووجه مغاير عن نسخة ريبيرو (تحليل)

وتعد هذه المباراة السادسة التي يخوضها منتخب مصر خارج القاهرة تحت قيادة حسام حسن، والذي يملك سجلًا مميزًا حتى الآن، بنجاحه في تحقيق الفوز 3 مرات على أرض المنافس، بالإضافة إلى التعادل مرتين.

وجاءت نتائج مباريات منتخب مصر خارج الديار، في تصفيات كأس العالم 2026 وأمم أفريقيا 2025، على النحو التالي:

- الفوز على إثيوبيا 2-0.

- التعادل مع كاب فيردي 1-1.

- الفوز على موريتانيا 1-0.

- الفوز على بوتسوانا 4-0.

- التعادل مع غينيا بيساو 1-1.

عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال

بينما على مستوى المباريات الـ10 الأخيرة خارج مصر، وتحديدًا في المنافسات الرسمية على مستوى تصفيات المونديال والكان، كان الفراعنة قد تلقت خسارتين في مباراتين، بينما انتصرت في 3 أخرى.

كانت البداية عند الخسارة في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالخسارة أمام السنغال (0-1)، لتصبح النتيجة الإجمالية تعادل، لكن ركلات الترجيح ابتسمت للمنافس.

ثم كانت الخسارة المفاجئة ضد إثيوبيا خارج الديار (2-0)، بينما بعدها حقق منتخب مصر 3 انتصارات تواليًا خارج الديار، قبل قدوم حسام حسن، ضد مالاوي (4-0) ثم غينيا (2-1) وسيراليون (2-0).

ويتطلع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لمواصلة النتائج المميزة خارج الديار، من بوابة بوركينا فاسو، والتي ستكون بمثابة نقطة أو 3 نقاط ذهبية، لأنها ستقطع تذكرة مونديال أمريكا 2026 بشكل رسمي، كما أنها ستحافظ على سلسلة اللا هزيمة خارج الأرض في المباريات الرسمية، للمرة التاسعة على التوالي، منذ يونيو 2022 أمام إثيوبيا.

مباراة إثيوبيا ليست "الأقل".. هجوم منتخب مصر 30% شراسة مع حسام حسن (صور)

تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم 2026 مباراة مصر بوركينا فاسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522537/بصمة-التوأم-منتخب-مصر-يتسلح-بسلسلة-مميزة-في-موقعة-بوركينا-أرقام-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بصمة التوأم.. منتخب مصر يتسلح بسلسلة مميزة في موقعة بوركينا (أرقام)", "alternativeHeadline":"منتخب مصر يتسلح بسلسلة مميزة في موقعة بوركينا فاسو", "description": "يستعد منتخب مصر الأول، ليخوض مباراة خارج الديار عندما يحل ضيفًا على نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/3/22/485385363-684901487225481-4104091846410414296-n2025_3_22_1_28.webp", "keywords": "منتخب مصر,تصفيات كأس العالم,مباراة مصر بوركينا فاسو,كأس العالم 2026", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522537/بصمة-التوأم-منتخب-مصر-يتسلح-بسلسلة-مميزة-في-موقعة-بوركينا-أرقام-", "articleBody": "يستعد منتخب مصر الأول، ليخوض مباراة خارج الديار عندما يحل ضيفًا على نظيره منتخب بوركينا فاسو،&nbsp;في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس،&nbsp;في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.منتخب مصر يقترب من بلوغ كأس العالم 2026 بثنائية صلاح ومرموشمنتخب مصر خارج الدياريعود منتخب مصر إلى مباريات خارج الديار خلال التوقف الدولي في سبتمبر الجاري، وفي مباراة ضد منافس مباشر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، وذلك منذ اللقاء الأخير في مارس الماضي ضد نظيره الإثيوبي.ويحتاج منتخب مصر من المباراة المقبلة ضد بوركينا فاسو، للحصول على نقطة واحدة، لتعلن عبوره بشكل رسمي إلى مونديال أمريكا 2026.تريزيجيه بين الأهلي والمنتخب.. طفرة ووجه مغاير عن نسخة ريبيرو (تحليل)وتعد هذه المباراة السادسة التي يخوضها منتخب مصر خارج القاهرة تحت قيادة حسام حسن، والذي يملك سجلًا مميزًا حتى الآن، بنجاحه في تحقيق الفوز 3 مرات على أرض المنافس، بالإضافة إلى التعادل مرتين.وجاءت نتائج مباريات منتخب مصر خارج الديار، في تصفيات كأس العالم 2026 وأمم أفريقيا 2025، على النحو التالي:- الفوز على إثيوبيا 2-0.- التعادل مع كاب فيردي 1-1.- الفوز على موريتانيا 1-0.- الفوز على بوتسوانا 4-0.- التعادل مع غينيا بيساو 1-1.عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديالبينما على مستوى المباريات الـ10 الأخيرة خارج مصر، وتحديدًا في المنافسات الرسمية على مستوى تصفيات المونديال والكان، كان الفراعنة قد تلقت خسارتين في مباراتين، بينما انتصرت في 3 أخرى.كانت البداية عند الخسارة في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالخسارة أمام السنغال (0-1)، لتصبح النتيجة الإجمالية تعادل، لكن ركلات الترجيح ابتسمت للمنافس.ثم كانت الخسارة المفاجئة ضد إثيوبيا خارج الديار (2-0)، بينما بعدها حقق منتخب مصر 3 انتصارات تواليًا خارج الديار، قبل قدوم حسام حسن، ضد مالاوي (4-0) ثم غينيا (2-1) وسيراليون (2-0).ويتطلع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لمواصلة النتائج المميزة خارج الديار، من بوابة بوركينا فاسو، والتي ستكون بمثابة نقطة أو 3 نقاط ذهبية، لأنها ستقطع تذكرة مونديال أمريكا 2026 بشكل رسمي، كما أنها ستحافظ على سلسلة اللا هزيمة خارج الأرض في المباريات الرسمية، للمرة التاسعة على التوالي، منذ يونيو 2022 أمام إثيوبيا.مباراة إثيوبيا ليست "الأقل".. هجوم منتخب مصر 30% شراسة مع حسام حسن (صور)", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/3/22/485385363-684901487225481-4104091846410414296-n2025_3_22_1_28.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 06T17:40: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T17:40:49+03:00", "datePublished" : "2025-09-06T17:40:00+03:00" }