مدرب بوركينا فاسو: سنكسر العقدة أمام منتخب مصر

يؤمن المدير الفني براما تراوري، مدرب بوركينا فاسو، أن فريقه قادر على كسر العقدة أمام منتخب مصر في مباراتهما المقبلة ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ولم يسبق لمنتخب بوركينا فاسو أن تفوق على مصر في أي مباراة رسمية سابقة، بعد لقائهما 7 مرات.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، في ملعب 4 أغسطس، الثلاثاء المقبل، في مباراة يمكن لفريق حسام حسن أن يحسم خلالها التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 حال تفوقه، إذ يتصدر بفارق 5 نقاط.

تصريحات مدرب بوركينا فاسو عن مباراة منتخب مصر

بدا تراوري متفائلًا بشأن قدرة منتخب بوركينا فاسو على هزيمة مصر، بعد أن اكتسح جيبوتي بسداسية نظيفة، أمس الجمعة.

وقال مدرب بوركينا فاسو في تصريحات نشرها موقع burkina24: "تحقيق النتائج الجيدة من أجل شعب بوركينا فاسو يجعلنا مطالبين بالقتال أكثر".

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا أمام منتخب مصر، صحيح أنهم يملكون فريقًا كبيرًا، ولم نتمكن أبدًا من الفوز عليهم، لكننا سنكسر هذه العقد في 9 سبتمبر".

ويعول منتخب بوركينا فاسو على أجواء ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو، خاصة أنه لم يخض أي مباراة على أرضه منذ مارس 2021.

