المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لاعب بوركينا فاسو: مباراة منتخب مصر من مستوى آخر.. لكننا جاهزون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:04 م 06/09/2025
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر في يونيو 2024

يؤمن اللاعب سيرياك إيري، جناح بوركينا فاسو، بصعوبة المباراة المقبلة التي يستقبل خلالها منتخب مصر ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، الثلاثاء المقبل، في مباراة تقام على ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو.

لاعب بوركينا فاسو يتحدث عن مباراة منتخب مصر

قدم سيرياك إيري أداءً جيدًا جدًا في فوز بوركينا فاسو على جيبوتي بسداسية نظيفة، إثر تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

وقال المحترف بين صفوف فرايبورج الألماني في تصريحات نشرها موقع burkina24: "كنا محترفين للغاية أمام جيبوتي، ولم نهمل المباراة، ما يجعلنا جاهزين لمواجهة منتخب مصر".

وأضاف: "مباراة مصر هي الأهم، وستكون من مستوى آخر تمامًا".

وأكمل سيرياك إيري: "منتخب بوركينا فاسو سيواجه منتخبًا يضم لاعبين يشاركون تقريبًا في نفس البطولات التي نشارك بها.. أعتقد أن مصر ستكون خصمًا قويًا، وعلينا أن نعطي كل ما لدينا".

يشار إلى أن منتخب مصر يتقدم في صدارة ترتيب المجموعة الأولى على بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط، ما يعني تأهل فريق حسام حسن إلى كأس العالم 2026 رسميًا، حال تفوقه في المباراة المقبلة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

فرص تأهل مصر لكأس العالم

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب مصر بوركينا فاسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522567/لاعب-بوركينا-فاسو-مباراة-منتخب-مصر-من-مستوى-آخر-لكننا-جاهزون", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عمارة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9/284" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"لاعب بوركينا فاسو: مباراة منتخب مصر من مستوى آخر.. لكننا جاهزون", "alternativeHeadline":"لاعب بوركينا فاسو: مباراة منتخب مصر من مستوى آخر", "description": "يؤمن اللاعب سيرياك إيري، جناح بوركينا فاسو، بصعوبة المباراة المقبلة التي يستقبل خلالها منتخب مصر ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/gettyimages-2155931780-612x6122025_9_6_20_56.webp", "keywords": "بوركينا فاسو- منتخب مصر- تصفيات كأس العالم", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522567/لاعب-بوركينا-فاسو-مباراة-منتخب-مصر-من-مستوى-آخر-لكننا-جاهزون", "articleBody": "يؤمن اللاعب سيرياك إيري، جناح بوركينا فاسو، بصعوبة المباراة المقبلة التي يستقبل خلالها منتخب مصر ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، الثلاثاء المقبل، في مباراة تقام على ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو.لاعب بوركينا فاسو يتحدث عن مباراة منتخب مصرقدم سيرياك إيري أداءً جيدًا جدًا في فوز بوركينا فاسو على جيبوتي بسداسية نظيفة، إثر تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.وقال المحترف بين صفوف فرايبورج الألماني في تصريحات نشرها موقع burkina24: "كنا محترفين للغاية أمام جيبوتي، ولم نهمل المباراة، ما يجعلنا جاهزين لمواجهة منتخب مصر".وأضاف: "مباراة مصر هي الأهم، وستكون من مستوى آخر تمامًا".وأكمل سيرياك إيري: "منتخب بوركينا فاسو سيواجه منتخبًا يضم لاعبين يشاركون تقريبًا في نفس البطولات التي نشارك بها.. أعتقد أن مصر ستكون خصمًا قويًا، وعلينا أن نعطي كل ما لدينا".يشار إلى أن منتخب مصر يتقدم في صدارة ترتيب المجموعة الأولى على بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط، ما يعني تأهل فريق حسام حسن إلى كأس العالم 2026 رسميًا، حال تفوقه في المباراة المقبلة.ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالمفرص تأهل مصر لكأس العالم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/gettyimages-2155931780-612x6122025_9_6_20_56.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 06T21:04: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T21:04:59+03:00", "datePublished" : "2025-09-06T21:04:00+03:00" }