يؤمن اللاعب سيرياك إيري، جناح بوركينا فاسو، بصعوبة المباراة المقبلة التي يستقبل خلالها منتخب مصر ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، الثلاثاء المقبل، في مباراة تقام على ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو.

لاعب بوركينا فاسو يتحدث عن مباراة منتخب مصر

قدم سيرياك إيري أداءً جيدًا جدًا في فوز بوركينا فاسو على جيبوتي بسداسية نظيفة، إثر تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

وقال المحترف بين صفوف فرايبورج الألماني في تصريحات نشرها موقع burkina24: "كنا محترفين للغاية أمام جيبوتي، ولم نهمل المباراة، ما يجعلنا جاهزين لمواجهة منتخب مصر".

وأضاف: "مباراة مصر هي الأهم، وستكون من مستوى آخر تمامًا".

وأكمل سيرياك إيري: "منتخب بوركينا فاسو سيواجه منتخبًا يضم لاعبين يشاركون تقريبًا في نفس البطولات التي نشارك بها.. أعتقد أن مصر ستكون خصمًا قويًا، وعلينا أن نعطي كل ما لدينا".

يشار إلى أن منتخب مصر يتقدم في صدارة ترتيب المجموعة الأولى على بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط، ما يعني تأهل فريق حسام حسن إلى كأس العالم 2026 رسميًا، حال تفوقه في المباراة المقبلة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

فرص تأهل مصر لكأس العالم