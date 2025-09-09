المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

3 0
14:30
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
18:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
القادسية

القادسية

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

بعد تجدد إصابة الظهر.. محاولات لتجهيز مهند لاشين لمواجهة بوركينا فاسو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

05:05 م 07/09/2025
مهند لاشين

مهند لاشين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك محاولات لتجهيز مهند لاشين لاعب منتخب مصر الأول، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

منتخب مصر يختتم تدريباته قبل السفر إلى بوركينا فاسو

جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

محاولات لتجهيز مهند لاشين

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "تجرى محاولات لتجهيز مهند لاشين لاعب منتخب مصر للحاق بمباراة بوركينا فاسو المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد تجدد الإصابة القديمة في الظهر وشكوى اللاعب منها عقب نهاية مباراة إثيوبيا التي انتهت بفوز الفراعنة بثنائية، وشارك فيها مهند في الدقيقة 63 من الشوط الثاني".

منتخب مصر يتسلح بسلسلة مميزة في موقعة بوركينا

وكان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أعلن في وقت سابق، عن غياب حمدي فتحي لاعب خط وسط منتخب مصر، عن مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره إثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بوركينا فاسو.. البوابة الذهبية لتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم

وتوجه منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، في الرابعة عصر اليوم الأحد، استعدادا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026.

ما هي فرص مصر في التأهل إلى مونديال 2026؟

منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026 مهند لاشين

