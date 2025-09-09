أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك محاولات لتجهيز مهند لاشين لاعب منتخب مصر الأول، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

محاولات لتجهيز مهند لاشين

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "تجرى محاولات لتجهيز مهند لاشين لاعب منتخب مصر للحاق بمباراة بوركينا فاسو المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد تجدد الإصابة القديمة في الظهر وشكوى اللاعب منها عقب نهاية مباراة إثيوبيا التي انتهت بفوز الفراعنة بثنائية، وشارك فيها مهند في الدقيقة 63 من الشوط الثاني".

وكان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أعلن في وقت سابق، عن غياب حمدي فتحي لاعب خط وسط منتخب مصر، عن مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره إثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتوجه منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، في الرابعة عصر اليوم الأحد، استعدادا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026.

