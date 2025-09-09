المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

3 0
14:30
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
18:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
القادسية

القادسية

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

مصدر ليلا كورة: المنتخب يحسم موقفه من ضم بديل حمدي فتحي.. ومصير مهند

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:35 م 07/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، موقفه من ضم لاعبًا آخر في وسط الملعب بدلًا من حمدي فتحي الذي تعرض لإصابة، ولن يرافق البعثة في رحلة بوركينا فاسو.

مباراة مصر وبوركينا فاسو، تقام بحلول السابعة مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو، لحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

بديل حمدي فتحي

حمدي فتحي كان قد تعرض لإصابة في وجه القدم، وتقرر عدم سفره مع بعثة منتخب مصر لخوض مباراة بوركينا فاسو.

غياب حمدي فتحي عن منتخب مصر أمام بوركينا فاسو للإصابة

وكشف مصدر في المنتخب ليلا كورة، أن الجهاز الفني لن يضم بديلًا لتعويض حمدي فتحي المصاب.

كما أضاف المصدر أن مهند لاشين سيرافق بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، وتجري محاولات لتجهيزه.

محاولات لتجهيز مهند لاشين لمواجهة بوركينا فاسو

وتغادر بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، على متن طائرة خاصة، في رحلة قد تستغرق حوالي 6 ساعات، لخوض المباراة المرتقبة والتي قد تكون حاسمة في تأهل الفراعنة إلى مونديال 2026.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز من أجل التأهل رسميًا إلى كأس العالم، بينما التعادل يجعله في حاجة إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين في التصفيات.

من "الوطن أو الموت" إلى "عشب جديد".. كيف تغير ملعب مباراة بوركينا فاسو ومصر؟ (صور)

تصفيات كأس العالم منتخب مصر حمدي فتحي مباراة مصر وبوركينا فاسو مهند لاشين

أخبار تهمك

