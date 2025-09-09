حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، موقفه من ضم لاعبًا آخر في وسط الملعب بدلًا من حمدي فتحي الذي تعرض لإصابة، ولن يرافق البعثة في رحلة بوركينا فاسو.

مباراة مصر وبوركينا فاسو، تقام بحلول السابعة مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو، لحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

بديل حمدي فتحي

حمدي فتحي كان قد تعرض لإصابة في وجه القدم، وتقرر عدم سفره مع بعثة منتخب مصر لخوض مباراة بوركينا فاسو.

غياب حمدي فتحي عن منتخب مصر أمام بوركينا فاسو للإصابة

وكشف مصدر في المنتخب ليلا كورة، أن الجهاز الفني لن يضم بديلًا لتعويض حمدي فتحي المصاب.

كما أضاف المصدر أن مهند لاشين سيرافق بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، وتجري محاولات لتجهيزه.

محاولات لتجهيز مهند لاشين لمواجهة بوركينا فاسو

وتغادر بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، على متن طائرة خاصة، في رحلة قد تستغرق حوالي 6 ساعات، لخوض المباراة المرتقبة والتي قد تكون حاسمة في تأهل الفراعنة إلى مونديال 2026.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز من أجل التأهل رسميًا إلى كأس العالم، بينما التعادل يجعله في حاجة إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين في التصفيات.

