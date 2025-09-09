يتواجد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في قائمة هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان الدولي المصري قد سجّل هدفًا مع المنتخب المصري في شباك نظيره الإثيوبي من ضربة جزاء، في لقاء انتهى بنتيجة 2-0، ضمن الجولة السابعة.

ومن المقرر أن يحل المنتخب المصري ضيفًا على منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثامنة، يوم الثلاثاء، في لقاء يُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد في قائمة الهدافين العديد من النجوم العرب، أبرزهم محمد صلاح، يليه الجزائري محمد عمورة، ثم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب المصري، وأيوب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي.

