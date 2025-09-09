المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صلاح يتفوق عربيًا.. ترتيب هدافي إفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026 (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

05:42 م 07/09/2025
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg

يتواجد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في قائمة هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان الدولي المصري قد سجّل هدفًا مع المنتخب المصري في شباك نظيره الإثيوبي من ضربة جزاء، في لقاء انتهى بنتيجة 2-0، ضمن الجولة السابعة.

ومن المقرر أن يحل المنتخب المصري ضيفًا على منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثامنة، يوم الثلاثاء، في لقاء يُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد في قائمة الهدافين العديد من النجوم العرب، أبرزهم محمد صلاح، يليه الجزائري محمد عمورة، ثم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب المصري، وأيوب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي.

لمعرفة ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.. اضغط هنا

لمعرفة ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع.

لمعرفة نتائج الجولة السابعة.. اضغط هنا

منتخب مصر، محمد صلاح، ليفربول، تصفيات كأس العالم 2

