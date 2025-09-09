المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أشرف صبحي: أثق في لاعبي منتخب مصر.. ونسير بخطى ثابتة إلى مونديال 2026

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:58 م 07/09/2025
وزير الرياضة

أشرف صبحي يودع لاعبي منتخب مصر

يثق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في قدرة لاعبي منتخب مصر على تحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو.

ويحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وودع أشرف صبحي لاعبي منتخب مصر في مطار القاهرة، قبل السفر إلى بوركينا فاسو لخوض المباراة المنتظرة.

ثقة وزير الرياضة في لاعبي منتخب مصر

وقال أشرف صبحي أثناء توديع اللاعبين: "أثق في لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتحقيق الانتصار أمام بوركينا فاسو خارج الديار وإسعاد الجماهير المصرية".

وأضاف: "المنتخب يسير بخطوات ثابتة نحو التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، في ظل دعم كامل من القيادة السياسية للرياضة والمنتخبات الوطنية".

منتخب مصر يهزم إثيوبيا

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على إثيوبيا يوم الجمعة الماضي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات: "بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي".

ويتصدر منتخبنا الوطني هذه المجموعة برصيد 19 نقطة ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 14 نقطة، بينما تأتي سيراليون في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وغينيا بيساو رابعا برصيد 7 نقاط، وتحتل إثيوبيا المركز الخامس برصيد 6 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو أشرف صبحي

