جزر القمر تتمسك بحلم التأهل التاريخي إلى مونديال 2026

واصل منتخب جزر القمر تمسكه بآماله في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة الأولى في تاريخه.

وتمكن المنتخب القمري من تحقيق فوز ثمين ومستحق بنتيجة 2-0 على مضيفه منتخب أفريقيا الوسطى، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة التاسعة في التصفيات الأفريقية.

وجاءت أهداف اللقاء في الشوط الأول، حيث افتتح يوسف مشنجاما التسجيل في الدقيقة 20، قبل أن يعزز ميزياني ماوليدا التقدم بهدف ثانٍ عند الدقيقة 39.

بفضل هذا الانتصار، رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 15 نقطة صاعدًا للمركز الثاني مؤقتًا، متأخرًا بنقطة واحدة عن غانا المتصدرة، التي ستواجه غدًا الاثنين منتخب مالي الثالث برصيد 13 نقطة، ضمن نفس الجولة.

أما منتخب أفريقيا الوسطى، فقد تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الخامس، لتتضاءل حظوظه في المنافسة.

يُذكر أن صاحب المركز الأول في المجموعة سيضمن بطاقة العبور المباشر إلى مونديال 2026 المقرر إقامته الصيف المقبل.