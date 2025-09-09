المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"على 3 مراحل".. كيف تستعد بوركينا فاسو لمواجهة منتخب مصر؟ (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:45 م 07/09/2025
يحل منتخب مصر الأول ضيفًا على نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة حاسمة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

استغلها تريزيجيه من قبل.. ثغرات في دفاع بوركينا قد تخدم منتخب مصر (تحليل)

استعدادات بوركينا فاسو

منتخب بوركينا فاسو، وفقًا للصحفة الرسمية عبر "فيسبوك"، بدأ استعداداته لمباراة منتخب مصر الحاسمة، في تصفيات كأس العالم، اليوم الأحد، بمشاركة بلاتي توريه، لاعب بيراميدز.

حيث إن لاعبي منتخب بوركينا فاسو خاضوا تدريبات صباحية لاستعادة اللياقة البدنية، بعد الانتهاء من مباراة جيبوتي، الجمعة الماضية، ثم العودة إلى البلاد، أمس السبت.

طالع ألبوم من استعدادات منتخب بوركينا فاسو أو تنقل بين الصور من الأعلى

فيما خاض منتخب بوركينا فاسو، مرانه الرئيسي، بحلول السابعة مساء اليوم الأحد، الرابعة بالتوقيت المحلي، على ملعب مباراته ضد مصر (ملعب 4 أغسطس)، الذي تمت إعادة افتتاحه مؤخرًا، وستكون المباراة المقبلة الرسمية الأولى عليه.

على أن يترك بوركينا فاسو، ملعب المباراة غد الإثنين، كي يخوض عليه منتخبنا الوطني مرانه الرئيسي، قبل المواجهة المرتقبة بحوالي 24 ساعة.

عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال

مغادرة منتخب مصر

منتخب مصر الوطني كان قد غادر مساء اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة، إلى بوركينا فاسو، في رحلة قد تستغرق حوالي 6 ساعات أو أكثر، على أن تصل في ساعة متأخرة بالتوقيت المحلي هناك.

ويخوض منتخبنا مرانه الرئيسي على ملعب 4 أغسطس مستضيف المباراة ضد بوركينا فاسو، في السابعة مساء غد الإثنين، الرابعة بالتوقيت المحلي، حين أن المنتخب قد خاض مرانًا على ستاد القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد قبل المغادرة.

تريزيجيه بين الأهلي والمنتخب.. طفرة ووجه مغاير عن نسخة ريبيرو (تحليل)

ويفقد منتخب مصر خدمات حمدي فتحي بعد تعرضه للإصابة في وجه القدم، وعدم سفره مع البعثة التي طارت إلى بوركينا فاسو، استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة.

ويملك منتخب مصر في رصيده 19 نقطة، في صدارة مجموعته، ويكفيه الفوز ضد بوركينا فاسو، من أجل بلوغ كأس العالم رسميًا، أو الحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات المونديال.

لتعويض حمدي ومهند.. فرصة تنتظر 4 لاعبين لدعم وسط المنتخب أمام بوركينا

تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم 2026 مباراة مصر بوركينا فاسو

