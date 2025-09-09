كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

طاقم حكام مباراة مصر وبوركينا فاسو

يقود طاقم حكام من الكونغو بقيادة جيسي نكونكو، ستيفن دانيك موتاسي، ومالوندي تشاني يانيس وتشيمالا كابونجو حكمًا رابعًا، مباراة مصر المصيرية أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وبعد الإعلان عن حكم مباراة بوركينا فاسو ومنتخب مصر، فإن جيسي نكونكو سيقود أول مباراة له للمنتخبين، حيث لم يدر أي مباراة لمنتخب مصر أو بوركينا فاسو من قبل، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

بينما خاضت الأندية المصرية 3 مباريات معه من قبل ولم تعرف الخسارة، بواقع مباراتين لنادي بيراميدز ومباراة لنادي مودرن سبورت في البطولات الأفريقية المختلفة.

وجاءت نتائج الأندية المصرية تحت قيادة جيسي نكونكو كالتالي:

- بيراميدز 1-0 أسكو كارا التوجولي في دور المجموعات بالكونفدرالية في 2023

- مودرن سبورت 1-1 سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي بدور المجموعات بالكونفدرالية في 2024

بيراميدز 2-1 الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في 2025

منتخب مصر على أعتاب كأس العالم 2026

وضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة بوركينا فاسو، حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

