"تعارض ألوان".. أزمة قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:15 م 08/09/2025
أبدى مسؤولو منتخب بوركينا فاسو اعتراضًا على طاقم منتخب مصر الأول، على هامش المؤتمر الفني قبل المباراة المرتقبة، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام مساء غد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

مباراة مصر وبوركينا فاسو

الاجتماع الفني والتنسيقي قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو، كشف خلال إداري الفراعنة إرتداء القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

بينما على الجانب الآخر، يرتدي منتخب بوركينا فاسو الطاقم الأبيض (قميص وشورت وجوارب)، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الكامل بالأسود.

ومن هذا الصدد، أشار الجانب البوركينابي إلى وجود تعارض بين لون الشورت في طاقم منتخب مصر، مع زي حارس مرمى منتخب الخيول، حيث إن كليهما باللون الأسود.

طاقم مباراة مصر وبوركينا فاسو

إداري منتخب مصر، أوضح خلال الاجتماع الفني في هذا الشأن: "لم يخطط شريكنا في المعدات للون الثالث بالنسبة لنا، علاوة على ذلك، فإن اللون الثالث ليس إلزاميًا".

بينما الغاني أدم موكويلا، مراقب المباراة، قال في هذا الصدد: "غانا لديها نفس الشركة المصنعة للمعدات، لكن لديها ثلاثة ألوان، وتنص لوائح فيفا على أنه في حالة حدوث ارتباك في الألوان، فإن الفريق الزائر يغير لونه، لذا يمكننا فقط تطبيق اللائحة، بالتالي على منتخب مصر أن يظهر غدًا بلون مختلف للشورت والجوارب بالنسبة للاعبين".

طالع من هنا أطقم اللاعبين والحراس في مباراة مصر وبوركينا فاسو أو تنقل بين الصور بالأعلى

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر بوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو

