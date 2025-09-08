شارك محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز في مباراة منتخب المغرب ضد زامبيا التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، في تصفيات كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب المغرب على زامبيا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وشارك الشيبي في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب قبل أن يتم استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة بدلا من عمر الهلالي لاعب فريق إسبانيول الإسباني.

ماذا قدم الشيبي أمام زامبيا؟

وفي السطور التالية نوضح ما قدمه لاعب منتخب المغرب أمام زامبيا.

شارك في 89 دقيقة.

شتت الكرة 7 مرات.

تدخل على المنافسين مرتين.

الاتحامات الأرضية 5 فاز في 2 منها.

الاتحامات الهوائية 4 فاز في 3 منها.

خسر الكرة 13 مرة.

تمريراته دقيقة بنسبة 61% حيث أرسل 11 تمريرة صحيحة من أصل 18 تمريرة.

أرقام الشيبي

وكان محمد الشيبي أحد أهم لاعبي بيراميدز في الموسم الماضي بعدما ساهم في تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ شارك في 41 مباراة بواقع 3402 دقائق، سجل خلالهم 4 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الحالي شارك صاحب الـ32 عامًا في 3 مباريات مع بيراميدز في بطولة الدوري المصري.