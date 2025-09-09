كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سلامة موقف منتخب مصر في اختيار ألوان زيه في مباراة الغد ضد بوركينا فاسو.

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء الغد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء كالتالي:

"أكد الاتحاد المصري لكرة القدم على سلامة موقف المنتخب الوطني في اختيار ألوان زيه خلال مباراته غداً أمام بوركينا فاسو ضمن الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم، في إطار الألوان التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنسبة لكل فريق سواء فيما يتعلق بالزي الأساسي أو الاحتياطي".

"وأقر الاتحاد الدولي صحة موقف المنتخب المصري في خطاب إلى مراقب مباراة الغد".

أزمة طاقم مباراة مصر وبوركينا

الاجتماع الفني الذي يسبق مباراة مصر وبوركينا فاسو، التي قد تكون حاسمة للغاية في بلوغ منتخبنا الوطني نهائيات كأس العالم 2026 رسميًا، وقبل جولتين على نهاية التصفيات، شهد اعتراضًا على لون شورت وجوارب مصر.

وجه الاعتراض جاء على تعارض اللون الأسود، في طاقم حارس مرمى بوركينا فاسو، ولون شورت وجوارب منتخب مصر.

