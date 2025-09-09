المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

"فيفا أقر بذلك".. اتحاد الكرة يؤكد سلامة موقف المنتخب في أزمة مباراة بوركينا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:00 م 08/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر للناشئين - صورة أرشيفية

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سلامة موقف منتخب مصر في اختيار ألوان زيه في مباراة الغد ضد بوركينا فاسو.

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء الغد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء كالتالي:

"أكد الاتحاد المصري لكرة القدم على سلامة موقف المنتخب الوطني في اختيار ألوان زيه خلال مباراته غداً أمام بوركينا فاسو ضمن الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم، في إطار الألوان التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنسبة لكل فريق سواء فيما يتعلق بالزي الأساسي أو الاحتياطي".

"وأقر الاتحاد الدولي صحة موقف المنتخب المصري في خطاب إلى مراقب مباراة الغد".

أزمة طاقم مباراة مصر وبوركينا

الاجتماع الفني الذي يسبق مباراة مصر وبوركينا فاسو، التي قد تكون حاسمة للغاية في بلوغ منتخبنا الوطني نهائيات كأس العالم 2026 رسميًا، وقبل جولتين على نهاية التصفيات، شهد اعتراضًا على لون شورت وجوارب مصر.

وجه الاعتراض جاء على تعارض اللون الأسود، في طاقم حارس مرمى بوركينا فاسو، ولون شورت وجوارب منتخب مصر.

للتعرف على لائحة فيفا في أزمة مباراة مصر وبوركينا فاسو اضغط هنا

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر تصفيات كأس العالم اتحاد الكرة بوركينا فاسو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

