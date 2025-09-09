المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منتخب بوركينا فاسو يعلن عبر "يلا كورة" نهاية أزمة الزي أمام مصر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:12 م 08/09/2025
مصر

قميص منتخب مصر

أعلن منتخب بوركينا فاسو، حل الأزمة التي طرأت خلال الاجتماع الفني الخاص بمواجهة مصر، في المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويقام اللقاء في ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

"تعارض ألوان".. أزمة قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال (صور)

حل أزمة الزي

كشف محمد كوفي، مدير منتخب بوركينا فاسو، في تصريحات عبر "يلا كورة" عن حل الأزمة التي حدثت خلال الاجتماع الفني الخاص بمواجهة مصر، والمتعلقة بزي الفريقين خلال اللقاء المرتقب المقرر إقامته غدًا.

وقال محمد كوفي، في تصريحات لـ"يلا كورة": "تم حلّ الأمر، فقد كان مجرد مشكلة بسيطة في لون زيّ حارس المرمى".

وأضاف مدير منتخب بوركينا فاسو: "سيرتدي حارس المرمى لونًا آخر، وسيكون ذلك من أجل روح الأخوة بين بلدينا".

بعد أزمة الألوان.. هل ينصف فيفا منتخب مصر قبل مباراة بوركينا؟ (لائحة)

خلاف في الاجتماع الفني

كانت قد أثيرت أزمة خلال الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر أمام بوركينا فاسو، وتعلقت بالزي الخاص بالفريقين.

وشهد الاجتماع الفني اعتراضًا من بوركينا فاسو على تعارض اللون الأسود، في طاقم حارس مرمى بوركينا فاسو، ولون شورت وجوارب منتخب مصر.

وأكد الاتحاد المصري من جانبه على سلامة موقف المنتخب الوطني في اختيار ألوان زيه خلال مباراته أمام بوركينا فاسو، مستشهدًا بالألوان التي أقرها الاتحاد الدولي بالنسبة لكل فريق سواء فيما يتعلق بالزي الأساسي أو الاحتياطي.

حكم مواجهة بوركينا فاسو.. مجهول لمنتخب مصر.. وثنائي لم يعرف الخسارة معه

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر تصفيات كأس العالم منتخب بوركينا فاسو تصفيات أفريقيا لكأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg