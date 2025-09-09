أعلن منتخب بوركينا فاسو، حل الأزمة التي طرأت خلال الاجتماع الفني الخاص بمواجهة مصر، في المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويقام اللقاء في ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

حل أزمة الزي

كشف محمد كوفي، مدير منتخب بوركينا فاسو، في تصريحات عبر "يلا كورة" عن حل الأزمة التي حدثت خلال الاجتماع الفني الخاص بمواجهة مصر، والمتعلقة بزي الفريقين خلال اللقاء المرتقب المقرر إقامته غدًا.

وقال محمد كوفي، في تصريحات لـ"يلا كورة": "تم حلّ الأمر، فقد كان مجرد مشكلة بسيطة في لون زيّ حارس المرمى".

وأضاف مدير منتخب بوركينا فاسو: "سيرتدي حارس المرمى لونًا آخر، وسيكون ذلك من أجل روح الأخوة بين بلدينا".

خلاف في الاجتماع الفني

كانت قد أثيرت أزمة خلال الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر أمام بوركينا فاسو، وتعلقت بالزي الخاص بالفريقين.

وشهد الاجتماع الفني اعتراضًا من بوركينا فاسو على تعارض اللون الأسود، في طاقم حارس مرمى بوركينا فاسو، ولون شورت وجوارب منتخب مصر.

وأكد الاتحاد المصري من جانبه على سلامة موقف المنتخب الوطني في اختيار ألوان زيه خلال مباراته أمام بوركينا فاسو، مستشهدًا بالألوان التي أقرها الاتحاد الدولي بالنسبة لكل فريق سواء فيما يتعلق بالزي الأساسي أو الاحتياطي.

